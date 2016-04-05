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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 32733274327532763277>
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы потеряли Украину, там уже другой народ, так и не понял цели всего этого" Коц признал провал СВО


Ну ошиблись немного ... ну с кем не бывает ...
Только цена ошибки - сотни тысяч смертей

Нация моральных уродов
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Якщо вірите в таку примітивну постановку?
Ніхто нікуди їх не відпустить, вони будуть воювати до кінця, або до стану 200, або до стану важкопораненого.

Так Пригожін і відпускав переважно одноногих...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  lapay написав:В бюджеті вже не вистачає грошей на бойові

Тцссссс
===
СЛАВА УКРАЇНІ!
Шановні військовослужбовці, сьогодні виплата грошового забезпечення за грудень 2022 року.
Звертаємо Вашу увагу, що через війну Законом про Держбюджет-2023 рік призупинено нарахування індексації заробітної плати на 2023 рік, через це фінансування індексації наразі відсутнє.
Це означає, що отримане грошове забезпечення буде менше на суму індексації, а саме на 1470,83 грн.
По всім виникаючим питанням будь ласка звертайтесь до фінансово-економічної служби.
=====

п.с.
Справді, сьогодні прийшла зарплата... на півтора тис. менше...

Цікаво, що буде з премією?


Стоп. Вам пришла выплата за декабрь 2022 г, а отменена индексация с 1 января 2023 года.
Нам зарплата пришла как обычно, но предупредили, что уменьшится в следующих выплатах.

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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:54

  freeze написав:
Успіх написав:
  lapay написав:В бюджеті вже не вистачає грошей на бойові

Тцссссс
===
СЛАВА УКРАЇНІ!
Шановні військовослужбовці, сьогодні виплата грошового забезпечення за грудень 2022 року.
Звертаємо Вашу увагу, що через війну Законом про Держбюджет-2023 рік призупинено нарахування індексації заробітної плати на 2023 рік, через це фінансування індексації наразі відсутнє.
Це означає, що отримане грошове забезпечення буде менше на суму індексації, а саме на 1470,83 грн.
По всім виникаючим питанням будь ласка звертайтесь до фінансово-економічної служби.
=====

п.с.
Справді, сьогодні прийшла зарплата... на півтора тис. менше...

Цікаво, що буде з премією?


Стоп. Вам пришла выплата за декабрь 2022 г, а отменена индексация с 1 января 2023 года.
Нам зарплата пришла как обычно, но предупредили, что уменьшится в следующих выплатах.

Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk


У нас увеличение выплат.
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:55

Denik вы меня не читаете?
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:00

freeze
Радий Вас читати
На відмину, від Долярчика
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:14

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Віталліан
Ось відео)):
вы же вроде взрослый человек. Я вам таких видео могу снять 20 шт. Где на видео разрушения, где трупы? Где орущие от страха дети? Например
https://youtube.com/shorts/JwKfhUB9TsQ?feature=share

Нельзя же постоянно гавно путать с конфетами. Не смотрите видео в которых кроме заплаканного е#альника ноль других доказательств. Её может быть любовник бросил и она теперь истерит.

Я вам даже помогу вот какие лютые обстрелы Шебекино.
https://t.me/club_shebekino/1601?single
https://t.me/club_shebekino/1551?single
В первом посте какая то заброшка. В таком помещении могли жить только бомжи
Во втором выбили стекла а рамы удивительно целы.

И одни и те же фото постятся несколько дней. Ночью и днём. Создают новости)

Когда в наш жк прилетела ОДНА мина, больше 80 окон были разрушены С РАМАМИ, волной, полностью, потому что даже рамы восстановлению не подлежали. и даже стекла волной разрушаются не так, как на этих фото, много осколков остаётся по периметру.

Ваше видео чистое ипсо, никаких там серьезных обстрелов нет, да и смысл обстреливать то село, оно что имеет стратегическое военное значение?

Материал для внутреннего потребления, показать смотрите рф обстреливают, а вагнеры под Соледаром защищаются.

Да Ви також наче не дитина, а про що мова не зрозуміли.
Да хоч ноль (ноль!) руйнувань, да хоч і 100% іпсо, річ у тому, що вона бажає, що хоче, що просувають.

А бажає, просувають лише -- компенсуйте, бо в інших такого нема.

Ви все ж таки не в стані тримати себе. І самі постійно плутаєте гівно з цукерками. Не бачите предмету, про який ведеться мова.
Рефлексуєте на другорядні елементи...

Гуд бай))

З.и. ну да -- Бутусов розмістив на цензорі (чи хто там главред) саме для цього, як Ви кажете: "Материал для внутреннего потребления, показать смотрите рф обстреливают, а вагнеры под Соледаром защищаются".
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 січ, 2023 18:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Стоп. Вам пришла выплата за декабрь 2022

ГЗ в ЗСУ платять за поточной місяць.
З премії начебто не повинні зняти нічого. Вона не індексувалась.
Зате аліменти з листопада кажуть знімають.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:08

" На записі Мадяр просить припинити слухати російську пропаганду, що ЗСУ вийшли з Соледара. За його словами, українські військові тримають місто, і це відбувається прямо зараз, станом на 14:13 п'ятниці."
https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/13/7384750/
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 13 січ, 2023 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:33

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Це дійсно біда нашого століття
как туземцы меняли золото на зеркала, так теперь всё разумное меняется на просмотры.

Я еще лет 10 назад писал, что цивилизация может погибнуть от соцсетей.
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