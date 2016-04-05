lapay написав:В бюджеті вже не вистачає грошей на бойові
Тцссссс === СЛАВА УКРАЇНІ! Шановні військовослужбовці, сьогодні виплата грошового забезпечення за грудень 2022 року. Звертаємо Вашу увагу, що через війну Законом про Держбюджет-2023 рік призупинено нарахування індексації заробітної плати на 2023 рік, через це фінансування індексації наразі відсутнє. Це означає, що отримане грошове забезпечення буде менше на суму індексації, а саме на 1470,83 грн. По всім виникаючим питанням будь ласка звертайтесь до фінансово-економічної служби. =====
п.с. Справді, сьогодні прийшла зарплата... на півтора тис. менше...
Цікаво, що буде з премією?
Стоп. Вам пришла выплата за декабрь 2022 г, а отменена индексация с 1 января 2023 года. Нам зарплата пришла как обычно, но предупредили, что уменьшится в следующих выплатах.
lapay написав:В бюджеті вже не вистачає грошей на бойові
Тцссссс === СЛАВА УКРАЇНІ! Шановні військовослужбовці, сьогодні виплата грошового забезпечення за грудень 2022 року. Звертаємо Вашу увагу, що через війну Законом про Держбюджет-2023 рік призупинено нарахування індексації заробітної плати на 2023 рік, через це фінансування індексації наразі відсутнє. Це означає, що отримане грошове забезпечення буде менше на суму індексації, а саме на 1470,83 грн. По всім виникаючим питанням будь ласка звертайтесь до фінансово-економічної служби. =====
п.с. Справді, сьогодні прийшла зарплата... на півтора тис. менше...
Цікаво, що буде з премією?
Стоп. Вам пришла выплата за декабрь 2022 г, а отменена индексация с 1 января 2023 года. Нам зарплата пришла как обычно, но предупредили, что уменьшится в следующих выплатах.
И одни и те же фото постятся несколько дней. Ночью и днём. Создают новости)
Когда в наш жк прилетела ОДНА мина, больше 80 окон были разрушены С РАМАМИ, волной, полностью, потому что даже рамы восстановлению не подлежали. и даже стекла волной разрушаются не так, как на этих фото, много осколков остаётся по периметру.
Ваше видео чистое ипсо, никаких там серьезных обстрелов нет, да и смысл обстреливать то село, оно что имеет стратегическое военное значение?
Материал для внутреннего потребления, показать смотрите рф обстреливают, а вагнеры под Соледаром защищаются.
Да Ви також наче не дитина, а про що мова не зрозуміли. Да хоч ноль (ноль!) руйнувань, да хоч і 100% іпсо, річ у тому, що вона бажає, що хоче, що просувають.
А бажає, просувають лише -- компенсуйте, бо в інших такого нема.
Ви все ж таки не в стані тримати себе. І самі постійно плутаєте гівно з цукерками. Не бачите предмету, про який ведеться мова. Рефлексуєте на другорядні елементи...
Гуд бай))
З.и. ну да -- Бутусов розмістив на цензорі (чи хто там главред) саме для цього, як Ви кажете: "Материал для внутреннего потребления, показать смотрите рф обстреливают, а вагнеры под Соледаром защищаются".
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 січ, 2023 18:20, всього редагувалось 2 разів.
" На записі Мадяр просить припинити слухати російську пропаганду, що ЗСУ вийшли з Соледара. За його словами, українські військові тримають місто, і це відбувається прямо зараз, станом на 14:13 п'ятниці." https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/13/7384750/
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 13 січ, 2023 19:34, всього редагувалось 1 раз.