Можно молотком гвоздь забить в нужном месте
А можно молотком себе по пальцу ударить
Всё зависит от использования инструмента
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:38
Можно молотком гвоздь забить в нужном месте
А можно молотком себе по пальцу ударить
Всё зависит от использования инструмента
Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:46
Нарешті без сентиментів
"Сьогодні – новий етап нашого дипломатичного марафону. Ще чотири розмови з європейськими лідерами: проінформував їх про ситуацію на полі бою – про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми й той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю. Цьому можна – і треба! – протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів"- заявив Зеленський у відеозверненні.
Ключові слова -- можна, треба, лише!!! (протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки)
Хоч і за 10 січня.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
WSJ: назначение Герасимова является «предвестником серьезных наступлений».
Востаннє редагувалось GALeon в П'ят 13 січ, 2023 19:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:51
Таке відчуття, що десь найопують ©)) але де?))))
Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:58
Український ударний дрон на 1000 км уже випробували в небі – «Укроборонпром».
«На сьогоднішній день проєкт з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад тисячу кілометрів та можливістю корисного навантаження до 75 кілограмів досяг такого етапу, коли про нього ми, на жаль, говорити зараз нічого не можемо», – речниця «Укроборонпрому» Наталія Сад (
Москва, спиш?
зы: подохли все свинцовые ажм акки, купил литиевую батарею на 2 квт/ч, теперь пестня...
Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А давайте ви поспростовуєте?
Позадаєте йому питання "що ти маєш на увазі?", "А обґрунтуй свою думку".
Ви думаєте там будуть відповіді?
Ви бачили вибачення або спростування його скиглення хоч раз? За К.О. чи за щось інше?
І не буде. Це передача blindly (або як кажуть в авіації "бліндом").
В деяких чатах, де модератор завжди онлайн читає, практикують таке: "тобі 5 хвилин на пруфи, інакше бан".
А тут вякаєш істериками , і це називається "висловлює свою думку".
Ти через сторінку читаєш?
Чи подобається по колу одне питання задавати.
Ти ГЗ в січні отримуєш за січень. Якщо звичайно нема заборгованості. А її нема.
За який місяць платиться індексація - хз.
Можливо за минулий, і тоді вона має бути.
Через тиждень-другий начфіни отримають роз'яснення ,як правильно, і тоді або тобі доплатять, або у Фріза заберуть. Але ніхто тебе нещасного не обдурить. Все буде однаково у всіх. (Поки що ти пробував обдурити державу, а не вона тебе )
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 січ, 2023 20:36, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:19
Скопіюйте шахіди запустіть на поток і не придумуйте велосипед
Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:23
І навіть цього замало для "дембеля", злочинець сказав, що після протезування усі будуть повертатися "назад", навіть пошуткував, що можна підриватися на протезі, вже ногу не відірве, тільки залізо(((
Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:26
Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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