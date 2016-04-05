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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3274327532763277>
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:38

  Starikan написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:Це дійсно біда нашого століття
как туземцы меняли золото на зеркала, так теперь всё разумное меняется на просмотры.

Я еще лет 10 назад писал, что цивилизация может погибнуть от соцсетей.

Можно молотком гвоздь забить в нужном месте
А можно молотком себе по пальцу ударить

Всё зависит от использования инструмента
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:46

Нарешті без сентиментів

"Сьогодні – новий етап нашого дипломатичного марафону. Ще чотири розмови з європейськими лідерами: проінформував їх про ситуацію на полі бою – про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми й той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю. Цьому можна – і треба! – протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів"- заявив Зеленський у відеозверненні.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/883571.html

Ключові слова -- можна, треба, лише!!! (протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки)
Хоч і за 10 січня.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

somilitark написав:Перемога не завтра і можливо не в цьому році, але хребет рашистам переламає 1 лям загиблих, це моя думка, тоді почнеться справжній развал бензоколонки і громадянська війна.
Люди пасуться на ворожій пропаганді, а потім прилітають на форум розповізти "як все погано".
Щось гілка зовсім пересохла, або штатні пропагандисти, або ті, хто їх наслухався, справжні патріоти працюють і воюють, в них немає часу на соплі.

Зараз важко, не факт, що не буде ще гірше, але треба вірити і робити свою справу, а не падати духом і здаватися.


WSJ: назначение Герасимова является «предвестником серьезных наступлений».
Востаннє редагувалось GALeon в П'ят 13 січ, 2023 19:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:51

Таке відчуття, що десь найопують ©)) але де?))))

  freeze написав:Стоп. Вам пришла выплата за декабрь 2022 г, а отменена индексация с 1 января 2023 года.
Нам зарплата пришла как обычно, но предупредили, что уменьшится в следующих выплатах

Ну от...
Прийшло 13К з копійками, а раніше було 14К з копійками(і так всім прийшло сьогодні)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:58

Український ударний дрон на 1000 км уже випробували в небі – «Укроборонпром».
«На сьогоднішній день проєкт з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад тисячу кілометрів та можливістю корисного навантаження до 75 кілограмів досяг такого етапу, коли про нього ми, на жаль, говорити зараз нічого не можемо», – речниця «Укроборонпрому» Наталія Сад (https://interfax.com.ua/news/general/884202.html)
Москва, спиш?

зы: подохли все свинцовые ажм акки, купил литиевую батарею на 2 квт/ч, теперь пестня...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Спростувати її і все -- капець

А давайте ви поспростовуєте?
Позадаєте йому питання "що ти маєш на увазі?", "А обґрунтуй свою думку".
Ви думаєте там будуть відповіді?
Ви бачили вибачення або спростування його скиглення хоч раз? За К.О. чи за щось інше?
І не буде. Це передача blindly (або як кажуть в авіації "бліндом").

В деяких чатах, де модератор завжди онлайн читає, практикують таке: "тобі 5 хвилин на пруфи, інакше бан".
А тут вякаєш істериками , і це називається "висловлює свою думку".

  Успіх написав:Прийшло 13К з копійками

Ти через сторінку читаєш?
Чи подобається по колу одне питання задавати.
Ти ГЗ в січні отримуєш за січень. Якщо звичайно нема заборгованості. А її нема.

За який місяць платиться індексація - хз.
Можливо за минулий, і тоді вона має бути.
Через тиждень-другий начфіни отримають роз'яснення ,як правильно, і тоді або тобі доплатять, або у Фріза заберуть. Але ніхто тебе нещасного не обдурить. Все буде однаково у всіх. (Поки що ти пробував обдурити державу, а не вона тебе :mrgreen: )
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 січ, 2023 20:36, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:19

  edvardd написав:Український ударний дрон на 1000 км уже випробували в небі – «Укроборонпром».
«На сьогоднішній день проєкт з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад тисячу кілометрів та можливістю корисного навантаження до 75 кілограмів досяг такого етапу, коли про нього ми, на жаль, говорити зараз нічого не можемо», – речниця «Укроборонпрому» Наталія Сад (https://interfax.com.ua/news/general/884202.html)
Москва, спиш?

зы: подохли все свинцовые ажм акки, купил литиевую батарею на 2 квт/ч, теперь пестня...

Скопіюйте шахіди запустіть на поток і не придумуйте велосипед
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:23

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Якщо вірите в таку примітивну постановку?
Ніхто нікуди їх не відпустить, вони будуть воювати до кінця, або до стану 200, або до стану важкопораненого.

Так Пригожін і відпускав переважно одноногих...

І навіть цього замало для "дембеля", злочинець сказав, що після протезування усі будуть повертатися "назад", навіть пошуткував, що можна підриватися на протезі, вже ногу не відірве, тільки залізо(((
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:26

  GALeon написав:WSJ: назначение Герасимова является «предвестником серьезных наступлений»
а чего раньше не наступали, Герасима не было?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Скопіюйте шахіди запустіть на поток і не придумуйте велосипед

Прошивка є?
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