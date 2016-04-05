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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3274327532763277
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:29

  vitaliian написав:
  GALeon написав:WSJ: назначение Герасимова является «предвестником серьезных наступлений»
а чего раньше не наступали, Герасима не было?

Учитывая объемы каналов, которые ты пролопачиваешь, ты должен был видеть ответ.

Он звучит так: Герасим - человек путена. И под его приход готовят наступление. Не он его сделает, а он приходит под получение лавр успешного полководца.
Буде ли наступление продуктивным - посмотрим. Но попытка обязательно будет.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:49

  Hotab написав:
  detroytred написав:Спростувати її і все -- капець

А давайте ви поспростовуєте?
Позадаєте йому питання "що ти маєш на увазі?", "А обґрунтуй свою думку".
Ви думаєте там будуть відповіді?
Ви бачили вибачення або спростування його скиглення хоч раз? За К.О. чи за щось інше?
І не буде. Це передача in the blind (або як кажуть в авіації "бліндом".

В деяких чатах, де модератор завжди онлайн читає, практикують таке: "тобі 5 хвилин на пруфи, інакше бан".
А тут вякаєш істериками , і це називається "висловлює свою думку".

Так я і спростовував. Те, на що звернув увагу. Що мене зацікавило.
Наприклад, учора -- що партнери бояться надавати зброю.
Пояснив, що не бояться, а не поспішають з вказаної причини.

Флер звернула увагу на 50%. Що це завищена цифра.

По тому ж Соскіну...
Соскіна не блокують, хоча він таке інколи несе, що капець. У своїх висновках особливо.
А Флая за менше до стінки?
Флай в здебільшому не робить-то висновків.

Підкреслюю: я не наполягаю, що моє бачення, як поступати з Флаєм і Ко, правильне. Я лише висловив свою думку.
Якщо за висловлену думку, я ще повинен нести відповідальність (тобто обов'язково!!! виправляти Флая і Ко, або щось інше), то не розумію з чого такі пропозиції?

Бачите загрозу від панікерів, звертайтесь до модераторів.
Ви ж висловили своє бачення до спільноти, я своє і не більше.
Для того, щоб Вам просувати правоту та необхідність! своєї пропозиції, абсолютно не треба навішувати на мене обов'язки))

Імхо. Може й помиляюсь, але мені завжди здавалося, що ганяти ватників, розбивати зрадофілів, а також подібні дії -- піднімають у багатьох на форумі азарт.
І без цього трохи сумують.

Якщо ж запалу вже нема, часу або набридло (тобто ніхто не спростовує), то от тоді повністю згоден - тільки банити.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Флер звернула увагу на 50%. Що це завищена цифра

Фідбеки або вибачення від Флумана було?
Тобто вам особисто не вважається принизливим, що істеричка щодня приносить все нові і нові фейки і свої панічні страхи , а ваша роль їх розвінчувати? А воно навіть не скаже "пробачте, посилився".
Я не навішую вам обов'язки. Я вам показую, що це принизливо займатись цим. І він зовсім не помилився. А займається цілеспрямованою дезінформацією і нагнітанням паніки.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:08

  Hotab написав:
  detroytred написав:Флер звернула увагу на 50%. Що це завищена цифра

Фідбеки або вибачення від Флумана було?
Тобто вам особисто не вважається принизливим, що істеричка щодня приносить все нові і нові фейки і свої панічні страхи , а ваша роль їх розвінчувати? А воно навіть не скаже "пробачте, посилився".
Я не навішую вам обов'язки. Я вам показую, що це принизливо займатись цим. І він зовсім не помилився. А займається цілеспрямованою дезінформацією і нагнітанням паніки.

Якщо чесно, то я не звертаю на перебільшення)) Флая уваги.
Тому що "на дворі" від деяких і нерідко чую на порядки гірше.
Флай невиправний, а вони тим паче.

І ніякого закону нема вважати їх непотрібом або затикати.
Дій, впливу від таких зрадофілів нема? Нема. Гундять, ну і нехай.
Поки вважається, що Єдиних новин та ін., як інструменту компенсації, достатньо.
Демократія? Демократія.
Стане критичним, буде реакція.

Тобто поки інструмент боротьби -- інфо на противагу панікерам, зрадофілам.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 січ, 2023 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ВВП України мінус 50%,
Азовське море - внутрішнє озеро,
Кримський канал,
ЗАЕС,
20% території України прийнято до РФ.


Ось така арифметика.
І тут пишуть, що РФ програла.

педерація втратила 90% танків з якими починала війну
десь 2/3 ББМ
до половини тактичної авіації
Це при тому, що в рашистів знищена більша частина протитанкових засобів.
Маючи 1000 танків і 1500 ББМ зараз можна дійти до москви...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:11

  Hotab написав:
Он звучит так: Герасим - человек путена. И под его приход готовят наступление. Не он его сделает, а он приходит под получение лавр успешного полководца.
Буде ли наступление продуктивным - посмотрим. Но попытка обязательно будет.

Разные авторы высказывают разные мнения. Например, Пригожина называют "человеком путина"(обоснование: только с личной санкции путина может быть позволено публично оскорблять армейскую верхушку).
Хотя, на самом деле, аппаратная возня, попеременное преимущество нескольких группировок - вполне нормальная история, поиск некоего могущественного "человека путина" это конспирология, избыточная сущность
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Прошивка є?

Не старше 600 та анонімайзер))))
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Увага, попереджаємо про фейк!

Отримуємо повідомлення від читачів щодо постів деяких тг-каналів, які пишуть про наступ на Запорізькому напрямку

Такі "інсайдери посилаються на відомий тг-канал аналітики DeepState. І ось вони самі вказали, що їх інформацію перекручують заради хайпу

Друзі, вірте в ЗСУ та читайте перевірені джерела інформації.
Чекаємо зведенні від Генштабу
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:05

  Denik написав:
  flyman написав:ВВП України мінус 50%,
Азовське море - внутрішнє озеро,
Кримський канал,
ЗАЕС,
20% території України прийнято до РФ.


Ось така арифметика.
І тут пишуть, що РФ програла.

педерація втратила 90% танків з якими починала війну
десь 2/3 ББМ
до половини тактичної авіації
Це при тому, що в рашистів знищена більша частина протитанкових засобів.
Маючи 1000 танків і 1500 ББМ зараз можна дійти до москви...

Ну раз так, то чого Китай "дрімає"?
Якраз вже час рознести на шматки "двадцять другу" армію світу))
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:13

  Denik написав:педерація втратила 90% танків з якими починала війну
можно ссылку на источник или это ваши домыслы? Я встречал цифру ~60%
"По оценке ЕС, «по меньшей мере 60 тысяч российских военных были убиты и втрое больше ранены, что означает, что около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя. В том же докладе идет речь о том, что Россия потеряла 60% общего запаса своих основных боевых танков (привет Т-62). И 70% своих ракет. И если по ракетам они могут еще что-то сделать, то те же танки, к счастью нет. Потому и полагаются, как указывается в докладе, на КНДР и Иран с их дронами и поставками боеприпасов да амуниции.

Ну, а про упомянутое тут наступление, и говорить нечего. Все мы и так все прекрасно понимаем и ждем
https://t.me/cringedepartment/1348.
vitaliian
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