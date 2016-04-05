Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:49

Hotab написав: detroytred написав: Спростувати її і все -- капець Спростувати її і все -- капець

А давайте ви поспростовуєте?

Позадаєте йому питання "що ти маєш на увазі?", "А обґрунтуй свою думку".

Ви думаєте там будуть відповіді?

Ви бачили вибачення або спростування його скиглення хоч раз? За К.О. чи за щось інше?

І не буде. Це передача in the blind (або як кажуть в авіації "бліндом".



В деяких чатах, де модератор завжди онлайн читає, практикують таке: "тобі 5 хвилин на пруфи, інакше бан".

А тут вякаєш істериками , і це називається "висловлює свою думку". А давайте ви поспростовуєте?Позадаєте йому питання "що ти маєш на увазі?", "А обґрунтуй свою думку".Ви думаєте там будуть відповіді?Ви бачили вибачення або спростування його скиглення хоч раз? За К.О. чи за щось інше?І не буде. Це передача in the blind (або як кажуть в авіації "бліндом".В деяких чатах, де модератор завжди онлайн читає, практикують таке: "тобі 5 хвилин на пруфи, інакше бан".А тут вякаєш істериками , і це називається "висловлює свою думку".

Так я і спростовував. Те, на що звернув увагу. Що мене зацікавило.Наприклад, учора -- що партнери бояться надавати зброю.Пояснив, що не бояться, а не поспішають з вказаної причини.Флер звернула увагу на 50%. Що це завищена цифра.По тому ж Соскіну...Соскіна не блокують, хоча він таке інколи несе, що капець. У своїх висновках особливо.А Флая за менше до стінки?Флай в здебільшому не робить-то висновків.Підкреслюю: я не наполягаю, що моє бачення, як поступати з Флаєм і Ко, правильне. Я лише висловив свою думку.Якщо за висловлену думку, я ще повинен нести відповідальність (тобто обов'язково!!! виправляти Флая і Ко, або щось інше), то не розумію з чого такі пропозиції?Бачите загрозу від панікерів, звертайтесь до модераторів.Ви ж висловили своє бачення до спільноти, я своє і не більше.Для того, щоб Вам просувати правоту та необхідність! своєї пропозиції, абсолютно не треба навішувати на мене обов'язки))Імхо. Може й помиляюсь, але мені завжди здавалося, що ганяти ватників, розбивати зрадофілів, а також подібні дії -- піднімають у багатьох на форумі азарт.І без цього трохи сумують.Якщо ж запалу вже нема, часу або набридло (тобто ніхто не спростовує), то от тоді повністю згоден - тільки банити.