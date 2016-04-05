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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3275327632773278
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:20

  Успіх написав:
  Denik написав:педерація втратила 90% танків з якими починала війну
десь 2/3 ББМ
до половини тактичної авіації
Це при тому, що в рашистів знищена більша частина протитанкових засобів.
Маючи 1000 танків і 1500 ББМ зараз можна дійти до москви...

Ну раз так, то чого Китай "дрімає"?
Якраз вже час рознести на шматки "двадцять другу" армію світу))

Та ні, нехай Китай іде в рф визволяти китайців, яких там утискають і приєднує Сибір до Китаю через референдум))
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:22

  vitaliian написав:
  edvardd написав:зы: подохли все свинцовые ажм акки
гелевые? Они вообще долго не живут, выброшенные деньги. Покупайте ячейки с Ниссан лиф.

гелевые, 2013 года... и да, купил ячейки с Ниссан лиф 5 штук...

Италия передаст Украине батареи ЗРК SAMP/T, которые способны сбивать даже баллистические ракеты — RID (https://www.rid.it/shownews/5431)

По данным издания, "зеленый свет" был дан в последние 2-3 дня по указанию самого премьер-министра Джорджии Мелони. RID сообщает, что ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".

Около двух недель назад вопрос поставки батареи ЗРК оставался открытым из-за нежелания как оборонного ведомства, так и военных - учитывая, что на вооружении Италии находится всего 5 батарей SAMP/T, и одна из них в настоящее время развернута в Кувейте в рамках операции INHERENT RESOLVE.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:46

  Ukrainian написав:
  edvardd написав:Український ударний дрон на 1000 км уже випробували в небі – «Укроборонпром».
«На сьогоднішній день проєкт з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад тисячу кілометрів та можливістю корисного навантаження до 75 кілограмів досяг такого етапу, коли про нього ми, на жаль, говорити зараз нічого не можемо», – речниця «Укроборонпрому» Наталія Сад (https://interfax.com.ua/news/general/884202.html)
Москва, спиш?

зы: подохли все свинцовые ажм акки, купил литиевую батарею на 2 квт/ч, теперь пестня...

Скопіюйте шахіди запустіть на поток і не придумуйте велосипед

"дядя ты дурак?"(с)

или просто тролль обыкновенный?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:56

  vitaliian написав:
  edvardd написав:зы: подохли все свинцовые ажм акки
гелевые? Они вообще долго не живут, выброшенные деньги. Покупайте ячейки с Ниссан лиф.


если правильно подбирать заряд/разряд и верно определить количество циклов на которые рассчитываешь то все типы батарей хороши.
например в ибп для компа смысла нет ставить крутые акки так как там за 10 лет и сотня циклов может не набежать. а цена между свинцовыми и например lifepo4 в три раза отличается.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:29

  mephala написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:зы: подохли все свинцовые ажм акки
гелевые? Они вообще долго не живут, выброшенные деньги. Покупайте ячейки с Ниссан лиф.


если правильно подбирать заряд/разряд и верно определить количество циклов на которые рассчитываешь то все типы батарей хороши.
например в ибп для компа смысла нет ставить крутые акки так как там за 10 лет и сотня циклов может не набежать. а цена между свинцовыми и например lifepo4 в три раза отличается.

Если бы было так как вы говорите, половина авто уже были бы на электротяге, из за дешевизны и доступности свинцовых батарей. Продвинутые юзеры ими уже объелись, и собирают схемы питания на заведомо надёжных ячейках лиф. Кому дорого - огромный выбор батарей для экспериментов. Обычно на N тысяче приходит понимание количества зря выброшенных денег и потраченного времени. К счастью, на лохе можно продать абсолютно всё.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:43

vitaliian
я вам про коня а вы мне про кобылу.
я вам говорю что главное правильно рассчитать на сколько рассчитываете циклов эксплуатации и выбрать правильные токи заряда/разряда а вы одну пластинку играете лифа.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трішечки Соледару.
https://censor.net/ua/video_news/339322 ... dari_video
Water
 
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