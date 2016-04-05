Успіх написав:
Ну раз так, то чого Китай "дрімає"?
Якраз вже час рознести на шматки "двадцять другу" армію світу))
Та ні, нехай Китай іде в рф визволяти китайців, яких там утискають і приєднує Сибір до Китаю через референдум))
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:20
Та ні, нехай Китай іде в рф визволяти китайців, яких там утискають і приєднує Сибір до Китаю через референдум))
Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:22
гелевые, 2013 года... и да, купил ячейки с Ниссан лиф 5 штук...
Италия передаст Украине батареи ЗРК SAMP/T, которые способны сбивать даже баллистические ракеты — RID (
По данным издания, "зеленый свет" был дан в последние 2-3 дня по указанию самого премьер-министра Джорджии Мелони. RID сообщает, что ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".
Около двух недель назад вопрос поставки батареи ЗРК оставался открытым из-за нежелания как оборонного ведомства, так и военных - учитывая, что на вооружении Италии находится всего 5 батарей SAMP/T, и одна из них в настоящее время развернута в Кувейте в рамках операции INHERENT RESOLVE.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:46
"дядя ты дурак?"(с)
или просто тролль обыкновенный?
Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:56
если правильно подбирать заряд/разряд и верно определить количество циклов на которые рассчитываешь то все типы батарей хороши.
например в ибп для компа смысла нет ставить крутые акки так как там за 10 лет и сотня циклов может не набежать. а цена между свинцовыми и например lifepo4 в три раза отличается.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:29
Если бы было так как вы говорите, половина авто уже были бы на электротяге, из за дешевизны и доступности свинцовых батарей. Продвинутые юзеры ими уже объелись, и собирают схемы питания на заведомо надёжных ячейках лиф. Кому дорого - огромный выбор батарей для экспериментов. Обычно на N тысяче приходит понимание количества зря выброшенных денег и потраченного времени. К счастью, на лохе можно продать абсолютно всё.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:43
vitaliian
я вам про коня а вы мне про кобылу.
я вам говорю что главное правильно рассчитать на сколько рассчитываете циклов эксплуатации и выбрать правильные токи заряда/разряда а вы одну пластинку играете лифа.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Трішечки Соледару.
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