Denik написав:педерація втратила 90% танків з якими починала війну десь 2/3 ББМ до половини тактичної авіації Це при тому, що в рашистів знищена більша частина протитанкових засобів. Маючи 1000 танків і 1500 ББМ зараз можна дійти до москви...
Ну раз так, то чого Китай "дрімає"? Якраз вже час рознести на шматки "двадцять другу" армію світу))
Та ні, нехай Китай іде в рф визволяти китайців, яких там утискають і приєднує Сибір до Китаю через референдум))
По данным издания, "зеленый свет" был дан в последние 2-3 дня по указанию самого премьер-министра Джорджии Мелони. RID сообщает, что ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".
Около двух недель назад вопрос поставки батареи ЗРК оставался открытым из-за нежелания как оборонного ведомства, так и военных - учитывая, что на вооружении Италии находится всего 5 батарей SAMP/T, и одна из них в настоящее время развернута в Кувейте в рамках операции INHERENT RESOLVE.
edvardd написав:Український ударний дрон на 1000 км уже випробували в небі – «Укроборонпром». «На сьогоднішній день проєкт з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад тисячу кілометрів та можливістю корисного навантаження до 75 кілограмів досяг такого етапу, коли про нього ми, на жаль, говорити зараз нічого не можемо», – речниця «Укроборонпрому» Наталія Сад (https://interfax.com.ua/news/general/884202.html) Москва, спиш?
зы: подохли все свинцовые ажм акки, купил литиевую батарею на 2 квт/ч, теперь пестня...
Скопіюйте шахіди запустіть на поток і не придумуйте велосипед
edvardd написав:зы: подохли все свинцовые ажм акки
гелевые? Они вообще долго не живут, выброшенные деньги. Покупайте ячейки с Ниссан лиф.
если правильно подбирать заряд/разряд и верно определить количество циклов на которые рассчитываешь то все типы батарей хороши. например в ибп для компа смысла нет ставить крутые акки так как там за 10 лет и сотня циклов может не набежать. а цена между свинцовыми и например lifepo4 в три раза отличается.
edvardd написав:зы: подохли все свинцовые ажм акки
гелевые? Они вообще долго не живут, выброшенные деньги. Покупайте ячейки с Ниссан лиф.
если правильно подбирать заряд/разряд и верно определить количество циклов на которые рассчитываешь то все типы батарей хороши. например в ибп для компа смысла нет ставить крутые акки так как там за 10 лет и сотня циклов может не набежать. а цена между свинцовыми и например lifepo4 в три раза отличается.
Если бы было так как вы говорите, половина авто уже были бы на электротяге, из за дешевизны и доступности свинцовых батарей. Продвинутые юзеры ими уже объелись, и собирают схемы питания на заведомо надёжных ячейках лиф. Кому дорого - огромный выбор батарей для экспериментов. Обычно на N тысяче приходит понимание количества зря выброшенных денег и потраченного времени. К счастью, на лохе можно продать абсолютно всё.
vitaliian я вам про коня а вы мне про кобылу. я вам говорю что главное правильно рассчитать на сколько рассчитываете циклов эксплуатации и выбрать правильный заряд/разряд а вы одну пластинку играете лифа.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 13 січ, 2023 23:53, всього редагувалось 1 раз.