vitaliian написав:можно ссылку на источник или это ваши домыслы? Я встречал цифру ~60%
В рф за даними їх же вікі було 2800 танків в строю + 500 у ордловціввців. Наш генштаб заявляє 3096 знищених. Була консервативна оцінка по фотках 1600. Плюс за час війни сотні танків мають несправності двигунів, гармат, коробок передач та іншого. Так що цифра 3000 - досить об'єктивна.
juristkostya написав:Ещё раз: инструмент должен соответствовать задаче. Не всегда дорогие АКБ целесообразны
Не надоело дуркой заниматься? Задача - обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и домашнего освещения.
При одинаковых условиях и задачах литий покажет бОльшую эффективность и долговечность. Химия процессов разная. Почему в ноутбуках литий, а не свинец не задумывались? Я уже столько выбросил свинцовых АКБ за 10 лет, что в доказательствах не нуждаюсь.
Литий, который я покупал в 2016 работает до сих пор, из строя вышло не более 10% банок. И если будет нужно, могу его быстро продать на олх за половину начальной стоимости.
Математика простая, купили свинец в 3 раза дешевле лития через 4 года выбросили. Купили литий дорого, через 7 лет продали за 50% стоимости. Что выгоднее, дорогой литий или дешёвый свинец.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 січ, 2023 09:20, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:Ещё раз: инструмент должен соответствовать задаче. Не всегда дорогие АКБ целесообразны
Не надоело дуркой заниматься? При одинаковых условиях и задачах литий покажет бОльшую эффективность и долговечность. Задача - обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и домашнего освещения. Почему в ноутбуках литий, а не свинец не задумывались? Я уже столько выбросил свинцовых АКБ за 10 лет, что в доказательствах не нуждаюсь. Литий, который я покупал в 2016 работает до сих пор, из строя вышло не более 10% банок. Его стоимость полностью оправдана.
вы просто узко мыслите исходя только из своего опыта. и экстраполируете свой узкий опыт на все множество. как контр пример где свинцовые батареи вне конкуренции - ибп для компа. а по поводу ноутбуков - просто немного подумайте и поймете почему ибп для компов свинец а для ноутбуков литий
juristkostya написав:Ещё раз: инструмент должен соответствовать задаче. Не всегда дорогие АКБ целесообразны
Не надоело дуркой заниматься? При одинаковых условиях и задачах литий покажет бОльшую эффективность и долговечность. Задача - обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и домашнего освещения. Почему в ноутбуках литий, а не свинец не задумывались? Я уже столько выбросил свинцовых АКБ за 10 лет, что в доказательствах не нуждаюсь. Литий, который я покупал в 2016 работает до сих пор, из строя вышло не более 10% банок. Его стоимость полностью оправдана.
вы просто узко мыслите исходя только из своего опыта. и экстраполируете свой узкий опыт на все множество. как контр пример где свинцовые батареи вне конкуренции - ибп для компа. а по поводу ноутбуков - просто немного подумайте и поймете почему ибп для компов свинец а для ноутбуков литий
Для ДБЖ зараз роблять збірки з 4-х LiFePO4 на 12,8V. Все працює без переробок. А от замінити в автомобілі стартерний акумулятор літієм поки що не дуже получається.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 14 січ, 2023 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Суббота 14.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 115223 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 13 января это 38136 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 20 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. Потери Росгвардии с начала военных действий 6089 убитыми и пропавшими безвести.