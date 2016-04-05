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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3276327732783279
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 08:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:можно ссылку на источник или это ваши домыслы? Я встречал цифру ~60%

В рф за даними їх же вікі було 2800 танків в строю + 500 у ордловціввців. Наш генштаб заявляє 3096 знищених. Була консервативна оцінка по фотках 1600.
Плюс за час війни сотні танків мають несправності двигунів, гармат, коробок передач та іншого.
Так що цифра 3000 - досить об'єктивна.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

там только трофейных 460 штук на 5 октября, еще до херсонской операции.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:09

  juristkostya написав:Ещё раз: инструмент должен соответствовать задаче. Не всегда дорогие АКБ целесообразны
Не надоело дуркой заниматься? Задача - обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и домашнего освещения.

При одинаковых условиях и задачах литий покажет бОльшую эффективность и долговечность. Химия процессов разная. Почему в ноутбуках литий, а не свинец не задумывались? Я уже столько выбросил свинцовых АКБ за 10 лет, что в доказательствах не нуждаюсь.

Литий, который я покупал в 2016 работает до сих пор, из строя вышло не более 10% банок. И если будет нужно, могу его быстро продать на олх за половину начальной стоимости.

Математика простая, купили свинец в 3 раза дешевле лития через 4 года выбросили. Купили литий дорого, через 7 лет продали за 50% стоимости. Что выгоднее, дорогой литий или дешёвый свинец.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 січ, 2023 09:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:18

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Ещё раз: инструмент должен соответствовать задаче. Не всегда дорогие АКБ целесообразны
Не надоело дуркой заниматься? При одинаковых условиях и задачах литий покажет бОльшую эффективность и долговечность. Задача - обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и домашнего освещения. Почему в ноутбуках литий, а не свинец не задумывались? Я уже столько выбросил свинцовых АКБ за 10 лет, что в доказательствах не нуждаюсь. Литий, который я покупал в 2016 работает до сих пор, из строя вышло не более 10% банок. Его стоимость полностью оправдана.


вы просто узко мыслите исходя только из своего опыта. и экстраполируете свой узкий опыт на все множество.
как контр пример где свинцовые батареи вне конкуренции - ибп для компа.
а по поводу ноутбуков - просто немного подумайте и поймете почему ибп для компов свинец а для ноутбуков литий :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно, почему тревоги не было, а взрыва есть? Кинжалы?
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Провтыкали
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:56

  mephala написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Ещё раз: инструмент должен соответствовать задаче. Не всегда дорогие АКБ целесообразны
Не надоело дуркой заниматься? При одинаковых условиях и задачах литий покажет бОльшую эффективность и долговечность. Задача - обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и домашнего освещения. Почему в ноутбуках литий, а не свинец не задумывались? Я уже столько выбросил свинцовых АКБ за 10 лет, что в доказательствах не нуждаюсь. Литий, который я покупал в 2016 работает до сих пор, из строя вышло не более 10% банок. Его стоимость полностью оправдана.


вы просто узко мыслите исходя только из своего опыта. и экстраполируете свой узкий опыт на все множество.
как контр пример где свинцовые батареи вне конкуренции - ибп для компа.
а по поводу ноутбуков - просто немного подумайте и поймете почему ибп для компов свинец а для ноутбуков литий :wink:

Для ДБЖ зараз роблять збірки з 4-х LiFePO4 на 12,8V. Все працює без переробок.
А от замінити в автомобілі стартерний акумулятор літієм поки що не дуже получається.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 14 січ, 2023 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:57

ТГ каналы пишут такое

УВАГА…! Летять «Іскандери» їх дуже складно перехопити. Пройдіть в укриття.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 10:03

  vitaliian написав:что результат даётся ценой истощения. Это как например вы продадите почку и будете говорить про хороший финансовый результат. Да результат, а какой ценой важно или не важно
агент гиркин тоже об этом высказался
https://t.me/voynareal/48175
Соледар - пиррова победа
Генерал свр пишет такое
Суббота 14.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 115223 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 13 января это 38136 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 20 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6089 убитыми и пропавшими безвести.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Автомобильные акумы работают в совершенно другом режиме: постоянно заряженные, большие пусковые токи и тд
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