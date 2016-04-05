Schmit написав:Для ДБЖ зараз роблять збірки з 4-х LiFePO4 на 12,8V.
ибп какие? для компов? сами делают или это масс продукт от производителей ибп для компов? хотелось бы увидеть ссылку на продукт. я щас свой ибп тоже переделал под лфп4 - но он у меня щас на всю хату а не для компа и циклы ганяет постоянно заряда/разряда
Schmit написав:Для ДБЖ зараз роблять збірки з 4-х LiFePO4 на 12,8V.
ибп какие? для компов? сами делают или это масс продукт от производителей ибп для компов? хотелось бы увидеть ссылку на продукт. я щас свой ибп тоже переделал под лфп4 - но он у меня щас на всю хату а не для компа и циклы ганяет постоянно заряда/разряда
Куртка с Газовым обогревателем встроеным в куртку. Обогреватель с внутненей горелкой в районе поясницы и распределяет тепло равномерно по куртке таких больше не делают и делпть небудут делала фирма Panasonic для олимпиады в небольшом количестве. Заправляется обычным балончиком для заправки зажигалок. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... QJ7u0.html
mephala написав:vitaliian я вам про коня а вы мне про кобылу. я вам говорю что главное правильно рассчитать на сколько рассчитываете циклов эксплуатации и выбрать правильный заряд/разряд а вы одну пластинку играете лифа.
какие 100 циклов, вы что с луны? у меня 3 цикла в день... 12,8 вольта в ибп ставят без переделки дятлы, потому, что ибп их будет заряжать до 14 вольт, с соответствующим пироэффектом... я в 3х батарейный ибп поставил батарею с пределом 42 вольта - это прокатит заряжайте батареи, телефоны,набирайте воду, после 12:00 начнётся "веселуха"
«Швидше за все, це ракети, які летіли балістичною траєкторією. З північного напрямку. Балістика недоступна, щоб ми її виявляли та збивали», - прес-секретар Повітряних сил Юрій Ігнат
За словами Ігната, спеціалісти вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С 300, які летять по балістичній траєкторії.
Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.
На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет, наголосив Ігнат.
Офигеть. Сколько ещё терпеть, пока с беларуси кошмарить будут
mephala написав:вам про коня а вы мне про кобылу. я вам говорю что главное правильно рассчитать на сколько рассчитываете циклов эксплуатации и выбрать правильный заряд/разряд а вы одну пластинку играете лифа
про правильный заряд разряд вообще речь не шла, априори считаем что он был выбран правильно. Обсуждать каждую девиацию никакого форума не хватит.
mephala написав:если правильно подбирать заряд/разряд и верно определить количество циклов на которые рассчитываешь то все типы батарей хороши
дополню, пока новые. Через несколько лет одни идут в утиль, а другие можно продать на лохе за 50% стоимости. Что выгоднее каждый решает сам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 січ, 2023 11:53, всього редагувалось 3 разів.
beee написав:«Швидше за все, це ракети, які летіли балістичною траєкторією. З північного напрямку. Балістика недоступна, щоб ми її виявляли та збивали», - прес-секретар Повітряних сил Юрій Ігнат
За словами Ігната, спеціалісти вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С 300, які летять по балістичній траєкторії.
Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.
На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет, наголосив Ігнат.
Офигеть. Сколько ещё терпеть, пока с беларуси кошмарить будут
я думаю, что белорусь, об этом очень сильно скоро пожалеет...
beee написав:«Швидше за все, це ракети, які летіли балістичною траєкторією. З північного напрямку. Балістика недоступна, щоб ми її виявляли та збивали», - прес-секретар Повітряних сил Юрій Ігнат
За словами Ігната, спеціалісти вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С 300, які летять по балістичній траєкторії.
Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.
На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет, наголосив Ігнат.
Офигеть. Сколько ещё терпеть, пока с беларуси кошмарить будут
Думав, крилаті ракети радар не бачить, бо низько летять, а виявляється ще і балістичні не видно, бо високо летять. Щож тоді бачать наші радари?