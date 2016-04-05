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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 32783279328032813282>
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 10:39

Поки що 10 Ту підтверджено. Кім перебільшує.
Про пуски поки нема інфо у мене.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 10:43

  Schmit написав:Для ДБЖ зараз роблять збірки з 4-х LiFePO4 на 12,8V.


ибп какие? для компов? сами делают или это масс продукт от производителей ибп для компов?
хотелось бы увидеть ссылку на продукт. я щас свой ибп тоже переделал под лфп4 - но он у меня щас на всю хату а не для компа и циклы ганяет постоянно заряда/разряда :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 10:58

  mephala написав:
  Schmit написав:Для ДБЖ зараз роблять збірки з 4-х LiFePO4 на 12,8V.


ибп какие? для компов? сами делают или это масс продукт от производителей ибп для компов?
хотелось бы увидеть ссылку на продукт. я щас свой ибп тоже переделал под лфп4 - но он у меня щас на всю хату а не для компа и циклы ганяет постоянно заряда/разряда :roll:

Lifepo4 EVE 15Ah – найкращий варіант літієвої батареї для безперебійника та сигналізації
Зрозуміло, що на всю хату потрібно десь під 200 ампергодин або більше.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 14 січ, 2023 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 10:58

Куртка с Газовым обогревателем встроеным в куртку. Обогреватель с внутненей горелкой в районе поясницы и распределяет тепло равномерно по куртке таких больше не делают и делпть небудут делала фирма Panasonic для олимпиады в небольшом количестве. Заправляется обычным балончиком для заправки зажигалок.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... QJ7u0.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 11:03

  mephala написав:vitaliian
я вам про коня а вы мне про кобылу.
я вам говорю что главное правильно рассчитать на сколько рассчитываете циклов эксплуатации и выбрать правильный заряд/разряд а вы одну пластинку играете лифа.

какие 100 циклов, вы что с луны? у меня 3 цикла в день...
12,8 вольта в ибп ставят без переделки дятлы, потому, что ибп их будет заряжать до 14 вольт, с соответствующим пироэффектом...
я в 3х батарейный ибп поставил батарею с пределом 42 вольта - это прокатит
заряжайте батареи, телефоны,набирайте воду, после 12:00 начнётся "веселуха"
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Швидше за все, це ракети, які летіли балістичною траєкторією. З північного напрямку. Балістика недоступна, щоб ми її виявляли та збивали», - прес-секретар Повітряних сил Юрій Ігнат

За словами Ігната, спеціалісти вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С 300, які летять по балістичній траєкторії.

Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.

На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет, наголосив Ігнат.

Офигеть. Сколько ещё терпеть, пока с беларуси кошмарить будут
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 11:49

  mephala написав:вам про коня а вы мне про кобылу.
я вам говорю что главное правильно рассчитать на сколько рассчитываете циклов эксплуатации и выбрать правильный заряд/разряд а вы одну пластинку играете лифа
про правильный заряд разряд вообще речь не шла, априори считаем что он был выбран правильно. Обсуждать каждую девиацию никакого форума не хватит.
  mephala написав:если правильно подбирать заряд/разряд и верно определить количество циклов на которые рассчитываешь то все типы батарей хороши
дополню, пока новые. Через несколько лет одни идут в утиль, а другие можно продать на лохе за 50% стоимости. Что выгоднее каждый решает сам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 січ, 2023 11:53, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 11:50

  beee написав:«Швидше за все, це ракети, які летіли балістичною траєкторією. З північного напрямку. Балістика недоступна, щоб ми її виявляли та збивали», - прес-секретар Повітряних сил Юрій Ігнат

За словами Ігната, спеціалісти вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С 300, які летять по балістичній траєкторії.

Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.

На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет, наголосив Ігнат.

Офигеть. Сколько ещё терпеть, пока с беларуси кошмарить будут

я думаю, что белорусь, об этом очень сильно скоро пожалеет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 11:53

  beee написав:«Швидше за все, це ракети, які летіли балістичною траєкторією. З північного напрямку. Балістика недоступна, щоб ми її виявляли та збивали», - прес-секретар Повітряних сил Юрій Ігнат

За словами Ігната, спеціалісти вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С 300, які летять по балістичній траєкторії.

Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.

На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет, наголосив Ігнат.

Офигеть. Сколько ещё терпеть, пока с беларуси кошмарить будут

Думав, крилаті ракети радар не бачить, бо низько летять, а виявляється ще і балістичні не видно, бо високо летять.
Щож тоді бачать наші радари?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 12:01

  yanyura написав:
  vitaliian написав:
  Denik написав:педерація втратила 90% танків з якими починала війну
можно ссылку на источник или это ваши домыслы? Я встречал цифру ~60%
...

https://www.minusrus.com/

Спасибо цифры красивые, но тогда чем они собираются наступать, одним мясом и артой? А что так можно.
vitaliian
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  #<1 ... 32783279328032813282>
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