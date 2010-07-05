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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3279328032813282>
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 12:04

  edvardd написав:
  mephala написав:vitaliian
я вам про коня а вы мне про кобылу.
я вам говорю что главное правильно рассчитать на сколько рассчитываете циклов эксплуатации и выбрать правильный заряд/разряд а вы одну пластинку играете лифа.

какие 100 циклов, вы что с луны? у меня 3 цикла в день...
12,8 вольта в ибп ставят без переделки дятлы, потому, что ибп их будет заряжать до 14 вольт, с соответствующим пироэффектом...
я в 3х батарейный ибп поставил батарею с пределом 42 вольта - это прокатит
заряжайте батареи, телефоны,набирайте воду, после 12:00 начнётся "веселуха"


ну во первых вы не описывали режим работы ваших акков. вы только сказали что у вас они сдохли. так что с луной проходите мимо.
а во вторых я писал виталиану что нет плохих/хороших акков - есть правильно или не правильно подобранные акки. и ваше упоминание дятлов как раз точно и описивает ситуацию - нет плохих/хороших акков - есть правильно или не правильно подобранные.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 12:34

  vitaliian написав:
  mephala написав:если правильно подбирать заряд/разряд и верно определить количество циклов на которые рассчитываешь то все типы батарей хороши
дополню, пока новые. Через несколько лет одни идут в утиль, а другие можно продать на лохе за 50% стоимости. Что выгоднее каждый решает сам.


несколько это сколько? 2-3-5-7-10 лет?
идут в утиль по какому критерию? упала емкость на 20%?
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 12:43

  mephala написав:несколько это сколько? 2-3-5-7-10 лет
ну почитайте тематические форумы. 10ти летние ячейки лиф, с остатком 30-60% много у кого трудятся до сих пор в гаражах, на дачах, а после блекаутов и в квартирах, где угодно (кроме конечно самих ниссанов, там они с такой остаточной ёмкостью бесполезны).

Сколько лет работы выдержит свинцовый АКБ с нагрузкой хотя бы 2-3 цикла в день? По стоимости 1ач полученных за весь жизненный цикл, литий выйдет в разы дешевле. Но в покупке (нового) он в 3р дороже и требования токам заряда/разряда у него выше.

Одно время мне понадобилось 100Ач я накупил лития. Потом в том помещении наладилось э. снабжение я акб продал, потеряв 10% от вложений. В 2022 опять понадобилось 100Ач , купил соответственно литий. Когда вся эта военная дурь закончиться, снова его продам, за ненадобностью. Не из жадности, а чтобы не занимал место и приносил кому то пользу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 12:52

  vitaliian написав:Сколько лет работы выдержит свинцовый АКБ с нагрузкой хотя бы 2-3 цикла в день? По стоимости 1ач полученных за весь жизненный цикл, литий выйдет в разы дешевле. Но в покупке он в 3р дороже и требования токам заряда/разряда у него выше.
это очень конкретная ситуация. Если взять на отрезке, скажем, 5 лет, то АКБ 99 % времени стоит чисто как резерв. В лучшем случае, заботливый хозяин раз в неделю даст ему тренировочный цикл. В таком (типичном) режиме дорогой литий ничем не лучше, он точно так же пошабашит от возраста, а не от количества циклов.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 12:54

  juristkostya написав:Если взять на отрезке, скажем, 5 лет
а если взять отрезок в 1 день, то вообще ничего в этой жизни не нужно. Ментальная ловушка рассматривать не весь жизненный цикл товара, а какую то его часть. Типа оценивать полет, без учёта приземления. А через 5 лет АКБ или резервные источники энергии будут уже не нужны. У каждого будет портативная АЭС?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 січ, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:02

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Если взять на отрезке, скажем, 5 лет
а если взять отрезок в 1 день, то вообще ничего в этой жизни не нужно. Ментальная ловушка рассматривать не весь жизненный цикл товара, а какую то его часть. Типа оценивать полет, без учёта приземления.

На самом деле, 5 лет как раз и есть типичный срок службы литиевого АКБ в бытовых приборах (ноутах, телефонах и т.п). К этому сроку их ёмкость запросто может составлять меньше половины от начальной.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:08

  juristkostya написав:На самом деле, 5 лет как раз и есть типичный срок службы литиевого АКБ в бытовых приборах (ноутах, телефонах и т.п). К этому сроку их ёмкость запросто может составлять меньше половины от начальной
Из б/у лития ценятся те, что стояли в э.самокатах и э.мобилях. например пробег моего самоката за 3 года ~3000 км. Падение ёмкости АКБ 3%.

Банки которые стояли в ноутбуках можно купить по 10-15 грн что ярко говорит об их качестве и остаточной ёмкости. А ещё о том, что питание ноутбука 3-6 банками 18650 это работа на износ.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 січ, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:11

  vitaliian написав: литиевые акб тоже разные бывают, как и солевые батарейки одна работает месяц другая три года. Из б/у ценятся те, что стояли в э.самокатах и э.мобилях. например пробег моего самоката за 3 года ~3000 км. Падение ёмкости АКБ 3%.

Банки которые стояли в ноутбуках можно купить по 10-15 грн что ярко говорит об их качестве и остаточной ёмкости. А ещё о том, что питание ноутбука 3-6 банками 18650 это работа на износ.
собственно, о том вам и толкуют: инструмент должен соответствовать задаче.
В общем виде правило "литиевые заведомо лучше свинцовых" далеко не всегда верно.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:12

  vitaliian написав:
  mephala написав:несколько это сколько? 2-3-5-7-10 лет
ну почитайте тематические форумы. 10ти летние ячейки лиф, с остатком 30-60% много у кого трудятся до сих пор в гаражах, на дачах, а после блекаутов и в квартирах, где угодно (кроме конечно самих ниссанов, там они с такой остаточной ёмкостью бесполезны).

Сколько лет работы выдержит свинцовый АКБ с нагрузкой хотя бы 2-3 цикла в день? По стоимости 1ач полученных за весь жизненный цикл, литий выйдет в разы дешевле. Но в покупке (нового) он в 3р дороже и требования токам заряда/разряда у него выше.

Одно время мне понадобилось 100Ач я накупил лития. Потом в том помещении наладилось э. снабжение я акб продал, потеряв 10% от вложений. В 2022 опять понадобилось 100Ач , купил соответственно литий. Когда вся эта военная дурь закончиться, снова его продам, за ненадобностью. Не из жадности, а чтобы не занимал место и приносил кому то пользу.


опять вы натягиваете сову на глобус.
я вам говорю что нет хороших/плохих акков а все зависит от того для каких нужд испоьлзуется акк и насколько правильно подобран акк для этих нужд.
а вы опять мне по 100500 кругу "а вот если 2-3 цикла в день то ...."
а если 5 циклов в год? я же вам даже пример привел - ибп для компа так как вы походу зацикливаетесь только на своем жизненном опыте.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:12

  juristkostya написав:В общем виде правило "литиевые заведомо лучше свинцовых" далеко не всегда верно
как и то что автомобиль лучше коня. Свинец устаревшая технология. Его преимущество только дешевизна, а дальше трава не расти.
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