Додано: Суб 14 січ, 2023 12:43

mephala написав: несколько это сколько? 2-3-5-7-10 лет несколько это сколько? 2-3-5-7-10 лет

ну почитайте тематические форумы. 10ти летние ячейки лиф, с остатком 30-60% много у кого трудятся до сих пор в гаражах, на дачах, а после блекаутов и в квартирах, где угодно (кроме конечно самих ниссанов, там они с такой остаточной ёмкостью бесполезны).Сколько лет работы выдержит свинцовый АКБ с нагрузкой хотя бы 2-3 цикла в день? По стоимости 1ач полученных за весь жизненный цикл, литий выйдет в разы дешевле. Но в покупке (нового) он в 3р дороже и требования токам заряда/разряда у него выше.Одно время мне понадобилось 100Ач я накупил лития. Потом в том помещении наладилось э. снабжение я акб продал, потеряв 10% от вложений. В 2022 опять понадобилось 100Ач , купил соответственно литий. Когда вся эта военная дурь закончиться, снова его продам, за ненадобностью. Не из жадности, а чтобы не занимал место и приносил кому то пользу.