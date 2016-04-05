21.07.2022

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За оцінкою Military Balance (Міжнародного інституту стратегічних досліджень), збройні сили росії на початок 2022 року мали на озброєнні своїх військових частин 3300 бойових танків, які майже усі застосовувались у війні проти України. Це були переважно сучасні, або модернізовані радянські танки: Т-72 (650 од), Т72-Б3 (1770 од), Т-80 (360 од), Т80-БВМ (190 од), Т-90 (360 од).



За даними міжнародних військових експертів, у росії на початок цього року на базах зберігалося ще 10 090 танків: Т-72 (7000 од), Т-80 (3000 од), Т-90 (90 од). Частину з цих бойових машин вже зняли зі зберігання та поставили у війська. Усі одразу зняти неможливо – це дуже трудомісткий процес, який вимагає багато часу та чималих ресурсів. Втім, він вже розпочався.



Є ще третя категорія танків, які знаходяться на консервації. Це переважно застарілі радянські танки, які можуть знаходитися у непридатному до застосування стані. Зняти їх з консервації та використати у війні ще складніше, до того вони не мають сучасного озброєння та захисту, приборів наведення та засобів зв’язку. Проте, їх дуже багато.



За оцінкою The Military Balance, приблизно 17300 одиниць: Т-55 (2800 од), Т-62 (2500 од), Т-64 (2000 од), Т-72 (7000 од), Т-80 (3000 од). І їх теж почали розконсервовувати та використовувати на фронті.



Отже, виходить, що загалом у росії на початок року було більше 30 тисяч танків, а наразі залишається ще майже 29 тисяч!



Підкреслюю, що частина з тих, що були законсервовані та зберігалися на арсеналах чи базах, ніколи не зможуть з них виїхати через свій технічний стан. Вони перетворились на металобрухт. Адже зберігання будь-якої військової техніки, це доволі складний та витратний процес.



Проте, частина все ж таки зможе виїхати і виїжджає.

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