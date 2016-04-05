Спасибо цифры красивые, но тогда чем они собираются наступать, одним мясом и артой? А что так можно.
21.07.2022 ... За оцінкою Military Balance (Міжнародного інституту стратегічних досліджень), збройні сили росії на початок 2022 року мали на озброєнні своїх військових частин 3300 бойових танків, які майже усі застосовувались у війні проти України. Це були переважно сучасні, або модернізовані радянські танки: Т-72 (650 од), Т72-Б3 (1770 од), Т-80 (360 од), Т80-БВМ (190 од), Т-90 (360 од).
За даними міжнародних військових експертів, у росії на початок цього року на базах зберігалося ще 10 090 танків: Т-72 (7000 од), Т-80 (3000 од), Т-90 (90 од). Частину з цих бойових машин вже зняли зі зберігання та поставили у війська. Усі одразу зняти неможливо – це дуже трудомісткий процес, який вимагає багато часу та чималих ресурсів. Втім, він вже розпочався.
Є ще третя категорія танків, які знаходяться на консервації. Це переважно застарілі радянські танки, які можуть знаходитися у непридатному до застосування стані. Зняти їх з консервації та використати у війні ще складніше, до того вони не мають сучасного озброєння та захисту, приборів наведення та засобів зв’язку. Проте, їх дуже багато.
За оцінкою The Military Balance, приблизно 17300 одиниць: Т-55 (2800 од), Т-62 (2500 од), Т-64 (2000 од), Т-72 (7000 од), Т-80 (3000 од). І їх теж почали розконсервовувати та використовувати на фронті.
Отже, виходить, що загалом у росії на початок року було більше 30 тисяч танків, а наразі залишається ще майже 29 тисяч!
Підкреслюю, що частина з тих, що були законсервовані та зберігалися на арсеналах чи базах, ніколи не зможуть з них виїхати через свій технічний стан. Вони перетворились на металобрухт. Адже зберігання будь-якої військової техніки, це доволі складний та витратний процес.
Проте, частина все ж таки зможе виїхати і виїжджає. ...
vitaliian написав: Свинец устаревшая технология. Его преимущество только дешевизна, а дальше трава не расти.
Это заблуждение. Например, в нише стартерных АКБ реальной альтернативы пока нет. А потребность - многие миллионы батарей в год. Или, скажем, если рация должна работать при минус 20 С - тоже литий не годится. И так далее.