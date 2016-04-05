Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 січ, 2023 13:15
vitaliian написав:
Свинец устаревшая технология. Его преимущество только дешевизна, а дальше трава не расти.
Это заблуждение. Например, в нише стартерных АКБ реальной альтернативы пока нет. А потребность - многие миллионы батарей в год.
Или, скажем, если рация должна работать при минус 20 С - тоже литий не годится. И так далее.
juristkostya
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Додано: Суб 14 січ, 2023 13:28
vitaliian написав:
Спасибо цифры красивые, но тогда чем они собираются наступать, одним мясом и артой? А что так можно.
Мають ще купу консерв:
А по "м'ясу" втрати перекриваються ресурсами на свіжоокупованих територіях та і заїхало-завезли на рашу чимало.
Чесно кажучи вважаю, що шапкозакидацькі настрої вже би мали зійти геть.
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Додано: Суб 14 січ, 2023 13:36
yanyura написав:
Более новые статьи не искал, т.к. не вижу смысла тратить на это время.
Тут найбільш нові дані з того, що є в загальному доступі.
https://mil.in.ua/uk/blogs/analiz-zapasiv-tankiv-rf-na-bazah-zberigannya-za-uralom/
Станом на серпень на базах зберігання від 2 до 4 тисячі танків, які можна відновити і відправити на війну..
sashaqbl
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Додано: Суб 14 січ, 2023 13:46
Пуски відбулись.
Hotab
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Додано: Суб 14 січ, 2023 13:51
Hotab написав:
Пуски відбулись.
відомо про кількість?
sashaqbl
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Додано: Суб 14 січ, 2023 14:19
juristkostya написав:
Это заблуждение. Например, в нише стартерных АКБ реальной альтернативы пока нет
vitaliian написав:
Не надоело дуркой заниматься? Задача -
обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и домашнего освещения
уже пусковые АКБ в ход пошли.
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Додано: Суб 14 січ, 2023 14:21
vitaliian написав: juristkostya написав:
Это заблуждение. Например, в нише стартерных АКБ реальной альтернативы пока нет
vitaliian написав:
Не надоело дуркой заниматься? Задача -
обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и домашнего освещения
В контексте домашнего применения вам отвечали уже раз 5, перечитайте.
juristkostya
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Додано: Суб 14 січ, 2023 14:24
Цікава стаття
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/01/13/7384570/
Виявляється, багато чого з того, що рашка зараз робить в нас, США 50 років тому пробували у Вєтнамі - прихована мобілізація, бомбардування інфраструктури, погрози ЯЗ... Причому безуспішно... Але дехто не вчиться на помилках інших...
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Додано: Суб 14 січ, 2023 14:27
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Суб 14 січ, 2023 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 січ, 2023 14:33
vitaliian написав: juristkostya написав:
В контексте домашнего применения вам отвечали уже раз 5, перечитайте
просто интересно, вы стоматолога тоже учите, как вам зубы лечить? Было бы весело
это вы себя так ненавязчиво причислили к аккумуляторщикам?
juristkostya
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