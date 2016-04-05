RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3280328132823283>
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:15

  vitaliian написав: Свинец устаревшая технология. Его преимущество только дешевизна, а дальше трава не расти.

Это заблуждение. Например, в нише стартерных АКБ реальной альтернативы пока нет. А потребность - многие миллионы батарей в год.
Или, скажем, если рация должна работать при минус 20 С - тоже литий не годится. И так далее.
juristkostya
 
Повідомлень: 5462
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:28

  vitaliian написав:
  yanyura написав:
  Denik написав:педерація втратила 90% танків з якими починала війну

https://www.minusrus.com/

Спасибо цифры красивые, но тогда чем они собираются наступать, одним мясом и артой? А что так можно.

Мають ще купу консерв:
На зберіганні у Росії є 15 тисяч танків. https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-zalish ... 10002.html

А по "м'ясу" втрати перекриваються ресурсами на свіжоокупованих територіях та і заїхало-завезли на рашу чимало.
Чесно кажучи вважаю, що шапкозакидацькі настрої вже би мали зійти геть.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5561
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Более новые статьи не искал, т.к. не вижу смысла тратить на это время.

Тут найбільш нові дані з того, що є в загальному доступі.
https://mil.in.ua/uk/blogs/analiz-zapasiv-tankiv-rf-na-bazah-zberigannya-za-uralom/
Станом на серпень на базах зберігання від 2 до 4 тисячі танків, які можна відновити і відправити на війну..
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 909
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:46

Пуски відбулись.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8519
З нами з: 15.02.09
Подякував: 554 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Пуски відбулись.

відомо про кількість?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 909
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:19

  juristkostya написав:Это заблуждение. Например, в нише стартерных АКБ реальной альтернативы пока нет
  vitaliian написав:Не надоело дуркой заниматься? Задача - обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и домашнего освещения
уже пусковые АКБ в ход пошли.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16263
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:21

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Это заблуждение. Например, в нише стартерных АКБ реальной альтернативы пока нет
  vitaliian написав:Не надоело дуркой заниматься? Задача - обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и домашнего освещения

В контексте домашнего применения вам отвечали уже раз 5, перечитайте.
juristkostya
 
Повідомлень: 5462
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:24

Цікава стаття https://www.pravda.com.ua/articles/2023/01/13/7384570/
Виявляється, багато чого з того, що рашка зараз робить в нас, США 50 років тому пробували у Вєтнамі - прихована мобілізація, бомбардування інфраструктури, погрози ЯЗ... Причому безуспішно... Але дехто не вчиться на помилках інших...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 909
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:27

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 січ, 2023 14:50, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16263
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:33

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:В контексте домашнего применения вам отвечали уже раз 5, перечитайте
просто интересно, вы стоматолога тоже учите, как вам зубы лечить? Было бы весело
это вы себя так ненавязчиво причислили к аккумуляторщикам?
juristkostya
 
Повідомлень: 5462
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3280328132823283>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111075
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478613
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4606
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3757)
14.01.2023 14:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.