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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3280328132823283
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:50

juristkostya понимаете значение выражения "просто интересно"? Оно отвязывает мой вопрос про стоматолога от темы акб. Про аккумуляторщиков это уже ваши додумки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 15:00

  vitaliian написав:juristkostya понимаете значение выражения "просто интересно"? Оно отвязывает мой вопрос про стоматолога от темы акб. Про аккумуляторщиков это уже ваши додумки.
в отрыве от темы АКБ могу сказать, что привлекая стороннего специалиста надо уметь поставить задачу и принять исполнение. Стоматолог не исключение.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 15:05

Фактор Соледара… Комплекс Соледара? Нивелирование Соледаром?

Придумывая заголовок к этому посту, я всё никак не мог выбрать подходящий, ведь каждый из них достаточно точно характеризует то, что произошло в Соледаре.

Небольшой городок стал плацдармом, на котором:
-Был уничтожен колоссальный передовой ресурс ЧВК «Вагнер»;
-Пригожин лишился лояльности руководства ни доказав ничего, а лишь продемонстрировав свою бесполезность;
-Кирзачи вернули управление боевыми действиями на Бахмутском плацдарме, где до того была безоговорочная монополия Пригожина;
-Конфликт между мо рф и петушиным генералом Пригожиным выходит на новый уровень.

Таким образом, небольшой городок не только перемолол основной ресурс петушиной армии, но и выбил из обоймы самого Пригожина. В результате, видя в Соледаре возможность показать свою эффективность, Пригожин показал лишь полную профнепригодность и никчёмность.

Северо-западная локация Соледара по-прежнему находится под ВСУ, а сам городок в той части, где присутствуют оккупанты, превращается в место их планомерной утилизации артиллерией, благодаря преимуществу украинских позиций. Особенно восточная и юго-восточная локации.

То есть, помимо всего прочего, Пригожин заполучил не только место для садомазо, физического и морального, но и свою личную Чернобаевку, где продолжают перемалывать ресурс оккупантов. И я не исключаю, что Соледар может ожидать судьба Песок, которые сейчас больше серая зона, чем чья-то позиция. Просто оккупанты этого ещё не поняли.

9 января я написал - Соледар, выполнял, выполняет и будет выполнять свои функции, как любое другое село, населённый пункт или город в зоне боевых действий. Причём выполнял, выполняет и будет выполнять на пределе возможностей.

Сегодня я скажу – по своему эффекту Соледар даже перевыполнил поставленные перед ним задачи. Такой разноуровневой аннигиляции врага, физической и политической, моральной и информационной, я давно не наблюдал. Но, наблюдаем за событиями дальше – это ещё не конец.
https://t.me/blacklampa/8020
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 15:08

  juristkostya написав:надо уметь поставить задачу и принять исполнение. Стоматолог не исключение
недавно прочитал анекдот, врач диетолог был уволен за врачебную ошибку.
vitaliian
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