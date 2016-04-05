Фактор Соледара… Комплекс Соледара? Нивелирование Соледаром?
Придумывая заголовок к этому посту, я всё никак не мог выбрать подходящий, ведь каждый из них достаточно точно характеризует то, что произошло в Соледаре.
Небольшой городок стал плацдармом, на котором: -Был уничтожен колоссальный передовой ресурс ЧВК «Вагнер»; -Пригожин лишился лояльности руководства ни доказав ничего, а лишь продемонстрировав свою бесполезность; -Кирзачи вернули управление боевыми действиями на Бахмутском плацдарме, где до того была безоговорочная монополия Пригожина; -Конфликт между мо рф и петушиным генералом Пригожиным выходит на новый уровень.
Таким образом, небольшой городок не только перемолол основной ресурс петушиной армии, но и выбил из обоймы самого Пригожина. В результате, видя в Соледаре возможность показать свою эффективность, Пригожин показал лишь полную профнепригодность и никчёмность.
Северо-западная локация Соледара по-прежнему находится под ВСУ, а сам городок в той части, где присутствуют оккупанты, превращается в место их планомерной утилизации артиллерией, благодаря преимуществу украинских позиций. Особенно восточная и юго-восточная локации.
То есть, помимо всего прочего, Пригожин заполучил не только место для садомазо, физического и морального, но и свою личную Чернобаевку, где продолжают перемалывать ресурс оккупантов. И я не исключаю, что Соледар может ожидать судьба Песок, которые сейчас больше серая зона, чем чья-то позиция. Просто оккупанты этого ещё не поняли.
9 января я написал - Соледар, выполнял, выполняет и будет выполнять свои функции, как любое другое село, населённый пункт или город в зоне боевых действий. Причём выполнял, выполняет и будет выполнять на пределе возможностей.
Сегодня я скажу – по своему эффекту Соледар даже перевыполнил поставленные перед ним задачи. Такой разноуровневой аннигиляции врага, физической и политической, моральной и информационной, я давно не наблюдал. Но, наблюдаем за событиями дальше – это ещё не конец. https://t.me/blacklampa/8020
Фактор Соледара… Комплекс Соледара? Нивелирование Соледаром?
Придумывая заголовок к этому посту, я всё никак не мог выбрать подходящий, ведь каждый из них достаточно точно характеризует то, что произошло в Соледаре.
Небольшой городок стал плацдармом, на котором: -Был уничтожен колоссальный передовой ресурс ЧВК «Вагнер»; -Пригожин лишился лояльности руководства ни доказав ничего, а лишь продемонстрировав свою бесполезность; -Кирзачи вернули управление боевыми действиями на Бахмутском плацдарме, где до того была безоговорочная монополия Пригожина; -Конфликт между мо рф и петушиным генералом Пригожиным выходит на новый уровень.
Таким образом, небольшой городок не только перемолол основной ресурс петушиной армии, но и выбил из обоймы самого Пригожина. В результате, видя в Соледаре возможность показать свою эффективность, Пригожин показал лишь полную профнепригодность и никчёмность.
Северо-западная локация Соледара по-прежнему находится под ВСУ, а сам городок в той части, где присутствуют оккупанты, превращается в место их планомерной утилизации артиллерией, благодаря преимуществу украинских позиций. Особенно восточная и юго-восточная локации.
То есть, помимо всего прочего, Пригожин заполучил не только место для садомазо, физического и морального, но и свою личную Чернобаевку, где продолжают перемалывать ресурс оккупантов. И я не исключаю, что Соледар может ожидать судьба Песок, которые сейчас больше серая зона, чем чья-то позиция. Просто оккупанты этого ещё не поняли.
9 января я написал - Соледар, выполнял, выполняет и будет выполнять свои функции, как любое другое село, населённый пункт или город в зоне боевых действий. Причём выполнял, выполняет и будет выполнять на пределе возможностей.
Сегодня я скажу – по своему эффекту Соледар даже перевыполнил поставленные перед ним задачи. Такой разноуровневой аннигиляции врага, физической и политической, моральной и информационной, я давно не наблюдал. Но, наблюдаем за событиями дальше – это ещё не конец. https://t.me/blacklampa/8020
тоді вже давайте посилання відразу на автора - zloyodessit Олександр Коваленко
Успіх написав:То так і ШІСТЬ років можна воювати, якщо війна затягнеться на 6р.!
Давайте поставимо всі крапки над "і"(це я до всіх звертаюсь) Розглядаємо найписимістичніший сценарій... Тобто - через кожен рік війни, солдатів будуть відправляти додому на місяць у відпустку і тоді знову на рік на війну? І так по колу до завершення війни? (одних і тих же, що виживуть)
Та ні...
Сценарії можуть бути всякі. От знаю, напр., про випадок коли солдати чомусь розраховували на ротації на круглі дати (бо були обіцянки-цяцянки?), і після 7міс на фронті, коли цяцянкова складова обіцянок стала надто вже очевидною, то вирішили, мабуть, що з них досить, і якось самовільно відійшли з систематично бомбардованих місць, а потім відмовились вертатись назад. І почались якісь там розмови про суд. Але якщо суд -- тоді відоме гасло треба буде переробляти: " -- Слава Україні. -- Героям слава (але посмертно; або суд, якщо будуть проблеми в процесі "накопичення героїзму"...) "
І якщо суд був/буде, і солдати постраждають, і всім буде начхати, що вони пробули без ротацій більше половини року на фронті, і ця новина розійдеться, то що ж тоді станеться у наступних випадках? А яка буде ситуація з призовом?? І чи справді таке треба владі? А суспільству?? Невже всі вони хочуть доводити ситуацію до такого...? (5та колоно -- перестаньте аплодувати стоячи).
Дивує мене все-таки, що від початку не роблять ротації кожні 2міс. І відпустки хоч би по 2міс. Ще з весни дивує, коли помітив зміни в поведінці солдатів.
З приємніших новин -- у війську було анкетування, в якому нарешті з'явились і такі варіанти відповідей:
... * настрої перебувають в залежності від тривалості перебування на фронті... ... * втома від тривалої участі в бойових діях. ...
Це вже так виглядає, ніби у командування на кінець першого року великої війни -- почали зароджуватись якісь сумніви... Шож... Краще пізно, аніж ніколи. Головне -- аби не запізно.
І от, в мене ВЖЕ Є, навіть не підозри, а реальні факти, що... МОЖЕ БУТИ ЗАПІЗНО!!! Бо закон, про визначення ЧІТКОГО майбутнього солдата після року служби - ВЖЕ МАЛИ ПРИЙНЯТИ!
Вони там що не розуміють, що може бути??? Так, у піхоті(як он на відео вище про Бахмут) - то там все значно жорсткіше і вони більше діють "інстинктом помсти", бо на очах в них щодня таке, що психіка не у всіх витримує... а в тих що витримує - то просто "перелаштовується/перепрошивається" і знову в бій!
А от у тих, хто прикриває піхоту - то трошки більше часу "на подумати" і... багато(більшість) хто вирішив, що ще "чемно чекає... сумлінно виконує накази і бойові задачі" ДО РОКУ часу, а далі... як не буде чіткого закону/не буде НОРМАЛЬНОЇ ротації, то...
То побачите, що буде відбуватись... (а я не хочу і не буду озвучувати "що саме"...)
Хіба цю всю ситуацію ще може врятувати, (як не чіткий закон про ротацію) - це переломний момент у війні вже в найближчі 2міс!
питання зводиться до того, чи й справді вище керівництво вважає правильним, мудрим ходити поміж солдатів хіба що з охоронцями? (і зі скількома??) А ще цікаво, чи ставлять це питання, напр., на рівні ВР? Бо у ВР є (була) ж не лише "монобільшість", але й досвідчені, патріотичні політики. Мають же ж бути десь там розумні люди, які можуть спрогнозувати наслідки непродуманого перетину "круглих дат" солдатами, яким безпідставно відмовляють у тривалому відпочинку?
Загалом всі ж розуміють, мабуть, де є ворог. І дуже не хочеться аби вони допились до сумнівів у цьому питанні, перш ніж це станеться в моск.війську. А допиваються до чортиків вже давно і у нас теж... І стріляють, ріжуть одне іншого ті алканонавти. Але в історії було і більше паскудство. Руїна в другій половині ХVIIст. І вся ота махновщина після 1917... Мали би були нині люди в суспільстві, які не допустять таких сценаріїв?
Або ж, сподіваюсь, що це буде якийсь розумний, "сидячий страйк" (чи щось таке). Але як це працюватиме? Арта скаже, що щось заклинило, і не розклинюється? А от що робити піхоті на передовій? Та ще й без арт захисту...?
Bobua написав:Або ж, сподіваюсь, що це буде якийсь розумний, "сидячий страйк" (чи щось таке). Але як це працюватиме? Арта скаже, що щось заклинило, і не розклинюється? А от що робити піхоті на передовій? Та ще й без арт захисту...?
Та ні, арта на таке не піде! Ми розуміємо, що попереду НАШІ хлопці і їм важко! Їх потрібно прикривати!
Але от робити різні довідки...(привіт корупція) - і по трохи звалювати... - над цим вже більшість твердо задумалась!(а деякі, то ВЖЕ почали процес - не дочекавшись завершення року служби)