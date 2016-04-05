Успіх написав:

Bobua написав: Успіх написав: То так і ШІСТЬ років можна воювати, якщо війна затягнеться на 6р.!



Давайте поставимо всі крапки над "і"(це я до всіх звертаюсь)

Розглядаємо найписимістичніший сценарій...

Тобто - через кожен рік війни, солдатів будуть відправляти додому на місяць у відпустку і тоді знову на рік на війну?

І так по колу до завершення війни?

(одних і тих же, що виживуть) То так і ШІСТЬ років можна воювати, якщо війна затягнеться на 6р.!Розглядаємо найписимістичніший сценарій...Тобто - через кожен рік війни, солдатів будуть відправляти додому на місяць у відпустку і тоді знову на рік на війну?І так по колу до завершення війни?(одних і тих же, що виживуть)







Та ні...



Сценарії можуть бути всякі.

От знаю, напр., про випадок коли солдати чомусь розраховували на ротації на круглі дати (бо були обіцянки-цяцянки?), і після 7міс на фронті, коли цяцянкова складова обіцянок стала надто вже очевидною, то вирішили, мабуть, що з них досить, і якось самовільно відійшли з систематично бомбардованих місць, а потім відмовились вертатись назад. І почались якісь там розмови про суд.

Але якщо суд -- тоді відоме гасло треба буде переробляти:

"

-- Слава Україні.

-- Героям слава (але посмертно; або суд, якщо будуть проблеми в процесі "накопичення героїзму"...)

"



І якщо суд був/буде, і солдати постраждають, і всім буде начхати, що вони пробули без ротацій більше половини року на фронті, і ця новина розійдеться, то що ж тоді станеться у наступних випадках? А яка буде ситуація з призовом??

І чи справді таке треба владі? А суспільству?? Невже всі вони хочуть доводити ситуацію до такого...? (5та колоно -- перестаньте аплодувати стоячи).



Дивує мене все-таки, що від початку не роблять ротації кожні 2міс. І відпустки хоч би по 2міс.

Ще з весни дивує, коли помітив зміни в поведінці солдатів.





З приємніших новин -- у війську було анкетування, в якому нарешті з'явились і такі варіанти відповідей:

...

* настрої перебувають в залежності від тривалості перебування на фронті...

...

* втома від тривалої участі в бойових діях.

...



Це вже так виглядає, ніби у командування на кінець першого року великої війни -- почали зароджуватись якісь сумніви... Шож... Краще пізно, аніж ніколи. Головне -- аби не запізно. Та ні...Сценарії можуть бути всякі.От знаю, напр., про випадок коли солдати чомусь розраховували на ротації на круглі дати (бо були обіцянки-цяцянки?), і після 7міс на фронті, коли цяцянкова складова обіцянок стала надто вже очевидною, то вирішили, мабуть, що з них досить, і якось самовільно відійшли з систематично бомбардованих місць, а потім відмовились вертатись назад. І почались якісь там розмови про суд.Але якщо суд -- тоді відоме гасло треба буде переробляти:-- Слава Україні.-- Героям слава (але посмертно; або суд, якщо будуть проблеми в процесі "накопичення героїзму"...)І якщо суд був/буде, і солдати постраждають, і всім буде начхати, що вони пробули без ротацій більше половини року на фронті, і ця новина розійдеться, то що ж тоді станеться у наступних випадках? А яка буде ситуація з призовом??(5та колоно -- перестаньте аплодувати стоячи).Дивує мене все-таки, що від початку не роблять ротації кожні 2міс. І відпустки хоч би по 2міс.З приємніших новин -- у війську було анкетування, в якому нарешті з'явились і такі варіанти відповідей:

І от, в мене ВЖЕ Є, навіть не підозри, а реальні факти, що... МОЖЕ БУТИ ЗАПІЗНО!!!Бо закон, про визначення ЧІТКОГО майбутнього солдата після року служби - ВЖЕ МАЛИ ПРИЙНЯТИ!Вони там що не розуміють, що може бути???Так, у піхоті(як он на відео вище про Бахмут) - то там все значно жорсткіше і вони більше діють "інстинктом помсти", бо на очах в них щодня таке, що психіка не у всіх витримує... а в тих що витримує - то просто "перелаштовується/перепрошивається" і знову в бій!А от у тих, хто прикриває піхоту - то трошки більше часу "на подумати" і... багато(більшість) хто вирішив, що ще "чемно чекає... сумлінно виконує накази і бойові задачі" ДО РОКУ часу, а далі... як не буде чіткого закону/не буде НОРМАЛЬНОЇ ротації, то...То побачите, що буде відбуватись...(а я не хочу і не буду озвучувати "що саме"...)І, навіть, не хочу жартувати, що "Попереду - найцікавіше! Не перемикайтесь!"©Так, як це сумно... дуже сумно буде...Хіба цю всю ситуацію ще може врятувати, (як не чіткий закон про ротацію) - це переломний момент у війні вже в найближчі 2міс!