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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3281328232833284>
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 15:00

  vitaliian написав:juristkostya понимаете значение выражения "просто интересно"? Оно отвязывает мой вопрос про стоматолога от темы акб. Про аккумуляторщиков это уже ваши додумки.
в отрыве от темы АКБ могу сказать, что привлекая стороннего специалиста надо уметь поставить задачу и принять исполнение. Стоматолог не исключение.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 15:05

Фактор Соледара… Комплекс Соледара? Нивелирование Соледаром?

Придумывая заголовок к этому посту, я всё никак не мог выбрать подходящий, ведь каждый из них достаточно точно характеризует то, что произошло в Соледаре.

Небольшой городок стал плацдармом, на котором:
-Был уничтожен колоссальный передовой ресурс ЧВК «Вагнер»;
-Пригожин лишился лояльности руководства ни доказав ничего, а лишь продемонстрировав свою бесполезность;
-Кирзачи вернули управление боевыми действиями на Бахмутском плацдарме, где до того была безоговорочная монополия Пригожина;
-Конфликт между мо рф и петушиным генералом Пригожиным выходит на новый уровень.

Таким образом, небольшой городок не только перемолол основной ресурс петушиной армии, но и выбил из обоймы самого Пригожина. В результате, видя в Соледаре возможность показать свою эффективность, Пригожин показал лишь полную профнепригодность и никчёмность.

Северо-западная локация Соледара по-прежнему находится под ВСУ, а сам городок в той части, где присутствуют оккупанты, превращается в место их планомерной утилизации артиллерией, благодаря преимуществу украинских позиций. Особенно восточная и юго-восточная локации.

То есть, помимо всего прочего, Пригожин заполучил не только место для садомазо, физического и морального, но и свою личную Чернобаевку, где продолжают перемалывать ресурс оккупантов. И я не исключаю, что Соледар может ожидать судьба Песок, которые сейчас больше серая зона, чем чья-то позиция. Просто оккупанты этого ещё не поняли.

9 января я написал - Соледар, выполнял, выполняет и будет выполнять свои функции, как любое другое село, населённый пункт или город в зоне боевых действий. Причём выполнял, выполняет и будет выполнять на пределе возможностей.

Сегодня я скажу – по своему эффекту Соледар даже перевыполнил поставленные перед ним задачи. Такой разноуровневой аннигиляции врага, физической и политической, моральной и информационной, я давно не наблюдал. Но, наблюдаем за событиями дальше – это ещё не конец.
https://t.me/blacklampa/8020
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 15:08

  juristkostya написав:надо уметь поставить задачу и принять исполнение. Стоматолог не исключение
недавно прочитал анекдот, врач диетолог был уволен за врачебную ошибку. Если бы он слушал ваши советы, ошибки бы не было!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 15:39

  vitaliian написав:
Фактор Соледара… Комплекс Соледара? Нивелирование Соледаром?

Придумывая заголовок к этому посту, я всё никак не мог выбрать подходящий, ведь каждый из них достаточно точно характеризует то, что произошло в Соледаре.

Небольшой городок стал плацдармом, на котором:
-Был уничтожен колоссальный передовой ресурс ЧВК «Вагнер»;
-Пригожин лишился лояльности руководства ни доказав ничего, а лишь продемонстрировав свою бесполезность;
-Кирзачи вернули управление боевыми действиями на Бахмутском плацдарме, где до того была безоговорочная монополия Пригожина;
-Конфликт между мо рф и петушиным генералом Пригожиным выходит на новый уровень.

Таким образом, небольшой городок не только перемолол основной ресурс петушиной армии, но и выбил из обоймы самого Пригожина. В результате, видя в Соледаре возможность показать свою эффективность, Пригожин показал лишь полную профнепригодность и никчёмность.

Северо-западная локация Соледара по-прежнему находится под ВСУ, а сам городок в той части, где присутствуют оккупанты, превращается в место их планомерной утилизации артиллерией, благодаря преимуществу украинских позиций. Особенно восточная и юго-восточная локации.

То есть, помимо всего прочего, Пригожин заполучил не только место для садомазо, физического и морального, но и свою личную Чернобаевку, где продолжают перемалывать ресурс оккупантов. И я не исключаю, что Соледар может ожидать судьба Песок, которые сейчас больше серая зона, чем чья-то позиция. Просто оккупанты этого ещё не поняли.

9 января я написал - Соледар, выполнял, выполняет и будет выполнять свои функции, как любое другое село, населённый пункт или город в зоне боевых действий. Причём выполнял, выполняет и будет выполнять на пределе возможностей.

Сегодня я скажу – по своему эффекту Соледар даже перевыполнил поставленные перед ним задачи. Такой разноуровневой аннигиляции врага, физической и политической, моральной и информационной, я давно не наблюдал. Но, наблюдаем за событиями дальше – это ещё не конец.
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тоді вже давайте посилання відразу на автора - zloyodessit Олександр Коваленко ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось ви сьогодні не в тему спілкуєтесь...

Що там по ракетах - вже більше 40 випустили по нас, чи вже більше?
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 16:13

  Успіх написав:
  Bobua написав:
  Успіх написав:То так і ШІСТЬ років можна воювати, якщо війна затягнеться на 6р.! :?

Давайте поставимо всі крапки над "і"(це я до всіх звертаюсь)
Розглядаємо найписимістичніший сценарій...
Тобто - через кожен рік війни, солдатів будуть відправляти додому на місяць у відпустку і тоді знову на рік на війну?
І так по колу до завершення війни?
(одних і тих же, що виживуть) :?:




Та ні...

Сценарії можуть бути всякі.
От знаю, напр., про випадок коли солдати чомусь розраховували на ротації на круглі дати (бо були обіцянки-цяцянки?), і після 7міс на фронті, коли цяцянкова складова обіцянок стала надто вже очевидною, то вирішили, мабуть, що з них досить, і якось самовільно відійшли з систематично бомбардованих місць, а потім відмовились вертатись назад. І почались якісь там розмови про суд.
Але якщо суд -- тоді відоме гасло треба буде переробляти:
"
-- Слава Україні.
-- Героям слава (але посмертно; або суд, якщо будуть проблеми в процесі "накопичення героїзму"...)
"

І якщо суд був/буде, і солдати постраждають, і всім буде начхати, що вони пробули без ротацій більше половини року на фронті, і ця новина розійдеться, то що ж тоді станеться у наступних випадках? А яка буде ситуація з призовом??
І чи справді таке треба владі? А суспільству?? Невже всі вони хочуть доводити ситуацію до такого...? (5та колоно -- перестаньте аплодувати стоячи).

Дивує мене все-таки, що від початку не роблять ротації кожні 2міс. І відпустки хоч би по 2міс.
Ще з весни дивує, коли помітив зміни в поведінці солдатів.


З приємніших новин -- у війську було анкетування, в якому нарешті з'явились і такі варіанти відповідей:
...
* настрої перебувають в залежності від тривалості перебування на фронті...
...
* втома від тривалої участі в бойових діях.
...

Це вже так виглядає, ніби у командування на кінець першого року великої війни -- почали зароджуватись якісь сумніви... Шож... Краще пізно, аніж ніколи. Головне -- аби не запізно.

І от, в мене ВЖЕ Є, навіть не підозри, а реальні факти, що... МОЖЕ БУТИ ЗАПІЗНО!!!
Бо закон, про визначення ЧІТКОГО майбутнього солдата після року служби - ВЖЕ МАЛИ ПРИЙНЯТИ!

Вони там що не розуміють, що може бути???
Так, у піхоті(як он на відео вище про Бахмут) - то там все значно жорсткіше і вони більше діють "інстинктом помсти", бо на очах в них щодня таке, що психіка не у всіх витримує... а в тих що витримує - то просто "перелаштовується/перепрошивається" і знову в бій!

А от у тих, хто прикриває піхоту - то трошки більше часу "на подумати" і... багато(більшість) хто вирішив, що ще "чемно чекає... сумлінно виконує накази і бойові задачі" ДО РОКУ часу, а далі... як не буде чіткого закону/не буде НОРМАЛЬНОЇ ротації, то...

То побачите, що буде відбуватись...
(а я не хочу і не буду озвучувати "що саме"...)

І, навіть, не хочу жартувати, що "Попереду - найцікавіше! Не перемикайтесь!"©
Так, як це сумно... дуже сумно буде...

Хіба цю всю ситуацію ще може врятувати, (як не чіткий закон про ротацію) - це переломний момент у війні вже в найближчі 2міс!


питання зводиться до того, чи й справді вище керівництво вважає правильним, мудрим ходити поміж солдатів хіба що з охоронцями? (і зі скількома??)
А ще цікаво, чи ставлять це питання, напр., на рівні ВР? Бо у ВР є (була) ж не лише "монобільшість", але й досвідчені, патріотичні політики.
Мають же ж бути десь там розумні люди, які можуть спрогнозувати наслідки непродуманого перетину "круглих дат" солдатами, яким безпідставно відмовляють у тривалому відпочинку?

Загалом всі ж розуміють, мабуть, де є ворог.
І дуже не хочеться аби вони допились до сумнівів у цьому питанні, перш ніж це станеться в моск.війську. А допиваються до чортиків вже давно і у нас теж... І стріляють, ріжуть одне іншого ті алканонавти. :(
Але в історії було і більше паскудство. Руїна в другій половині ХVIIст. І вся ота махновщина після 1917... :( Мали би були нині люди в суспільстві, які не допустять таких сценаріїв?

Або ж, сподіваюсь, що це буде якийсь розумний, "сидячий страйк" (чи щось таке).
Але як це працюватиме?
Арта скаже, що щось заклинило, і не розклинюється?
А от що робити піхоті на передовій? Та ще й без арт захисту...?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 16:20

  Успіх написав:Щось ви сьогодні не в тему спілкуєтесь...

Що там по ракетах - вже більше 40 випустили по нас, чи вже більше?

та хтож его знает, в Днепре 9 этажный подъезд в доме разваляли по основание :cry: , у остальных так, по мелочи, у нас полгорода без света воды и мобильной связи, Зп...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 16:28

  edvardd написав:
  Успіх написав:Щось ви сьогодні не в тему спілкуєтесь...

Що там по ракетах - вже більше 40 випустили по нас, чи вже більше?

та хтож его знает, в Днепре 9 этажный подъезд в доме разваляли по основание :cry: , у остальных так, по мелочи, у нас полгорода без света воды и мобильной связи, Зп...

https://t.me/hyevuy_dnepr/45066
https://t.me/hyevuy_dnepr/45068
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Щось ви сьогодні не в тему спілкуєтесь...

По твою тисячу гривень недоплачену треба поговорити?

Якщо шкарпетки дадуть на пару менше, не забудь нам повідомити тут.
Пост назви "держава десь найобує, не знаю де".
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 16:34

ДумайТЕ!©

  Bobua написав:Або ж, сподіваюсь, що це буде якийсь розумний, "сидячий страйк" (чи щось таке).
Але як це працюватиме?
Арта скаже, що щось заклинило, і не розклинюється?
А от що робити піхоті на передовій? Та ще й без арт захисту...?

Та ні, арта на таке не піде!
Ми розуміємо, що попереду НАШІ хлопці і їм важко! Їх потрібно прикривати!

Але от робити різні довідки...(привіт корупція) - і по трохи звалювати... - над цим вже більшість твердо задумалась!(а деякі, то ВЖЕ почали процес - не дочекавшись завершення року служби)
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