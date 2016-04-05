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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 січ, 2023 17:17
edvardd написав:
в ТГ в основном тишина, наверное по стране точно света и инета нет, у меня уже 5й час нет света...что странно карта тревог красная уже долго, а что откуда никто непишет...
Ваньок вже дав відбій.
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fler
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Додано: Суб 14 січ, 2023 17:52
Да у меня из головы не выходит крик людей под завалами
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beee
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Додано: Суб 14 січ, 2023 17:58
beee написав:
Да у меня из головы не выходит крик людей под завалами
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Это страшно.
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Investor_K
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Додано: Суб 14 січ, 2023 18:00
https://t.me/stopcor/17825
Investor_K написав: beee написав:
Да у меня из головы не выходит крик людей под завалами
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Это страшно.
Пишут про новые взрывы в Днепре и Кр.рогеhttps://t.me/c/1675223124/6014
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vitaliian
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