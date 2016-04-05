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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3281328232833284
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 17:17

  edvardd написав:в ТГ в основном тишина, наверное по стране точно света и инета нет, у меня уже 5й час нет света...что странно карта тревог красная уже долго, а что откуда никто непишет...

Ваньок вже дав відбій.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:beee https://t.me/yigal_levin/38875
Да у меня из головы не выходит крик людей под завалами

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beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 17:58

  beee написав:
vitaliian написав:beee https://t.me/yigal_levin/38875
Да у меня из головы не выходит крик людей под завалами

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Это страшно.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 18:00

  Investor_K написав:
  beee написав:
vitaliian написав:beee https://t.me/yigal_levin/38875
Да у меня из головы не выходит крик людей под завалами

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Это страшно.

https://t.me/stopcor/17825
Пишут про новые взрывы в Днепре и Кр.роге
https://t.me/c/1675223124/6014
vitaliian
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