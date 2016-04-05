Успіх написав: Ну раз так, то чого Китай "дрімає"? Якраз вже час рознести на шматки "двадцять другу" армію світу))
Китай черговий раз підтримав рашку на ООН. "Поставки оружия в Украину только обостряют конфликт" І що б там не казали, Китай - справжній ситуаційний союзник рашки. Рашка для нього - готовий на все інструмент боротьби проти "заходу".
juristkostya написав:Ещё раз: инструмент должен соответствовать задаче. Не всегда дорогие АКБ целесообразны
Не надоело дуркой заниматься?
Математика простая, купили свинец в 3 раза дешевле лития через 4 года выбросили. Купили литий дорого, через 7 лет продали за 50% стоимости. Что выгоднее, дорогой литий или дешёвый свинец.
З вашої математики - звісно, свинець. Бо з ним платиш 100% зараз, і ще 50% чотири роки крутиш, і потім платиш їх іще на два роки, а з викрученим за цей час - і на три. А з дорогим - платиш 300% зараз, а через сім років МОЖЛИВО відіб'єш половину, та це далеко не факт. І ще ж працювати треба, продавати...
Щодо ноутбуків - ну спробуйте продати семирічну батарею до ноута на олх, посміємось разом
Ти через сторінку читаєш? Чи подобається по колу одне питання задавати. Ти ГЗ в січні отримуєш за січень. Якщо звичайно нема заборгованості. А її нема.
За який місяць платиться індексація - хз. Можливо за минулий, і тоді вона має бути. Через тиждень-другий начфіни отримають роз'яснення ,як правильно, і тоді або тобі доплатять, або у Фріза заберуть. Але ніхто тебе нещасного не обдурить. Все буде однаково у всіх. (Поки що ти пробував обдурити державу, а не вона тебе )
Відколи це бюджетникам виплати місяць в місяць?
В цьому платять за минулий.
От я призваний у березні -- у березні виплат не було. Взагалі. У квітні були на фронті -- а отримували як за березень (тил).