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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3282328332843285>
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 17:17

  edvardd написав:в ТГ в основном тишина, наверное по стране точно света и инета нет, у меня уже 5й час нет света...что странно карта тревог красная уже долго, а что откуда никто непишет...

Ваньок вже дав відбій.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:beee https://t.me/yigal_levin/38875
Да у меня из головы не выходит крик людей под завалами

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beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 17:58

  beee написав:
vitaliian написав:beee https://t.me/yigal_levin/38875
Да у меня из головы не выходит крик людей под завалами

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Это страшно.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 18:00

  Investor_K написав:
  beee написав:
vitaliian написав:beee https://t.me/yigal_levin/38875
Да у меня из головы не выходит крик людей под завалами

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Это страшно.

https://t.me/stopcor/17825
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 січ, 2023 18:15, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 18:14

  Успіх написав: Ну раз так, то чого Китай "дрімає"?
Якраз вже час рознести на шматки "двадцять другу" армію світу))

Китай черговий раз підтримав рашку на ООН.
"Поставки оружия в Украину только обостряют конфликт"
І що б там не казали, Китай - справжній ситуаційний союзник рашки.
Рашка для нього - готовий на все інструмент боротьби проти "заходу".
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 18:19

  beee написав:Панельный дом - страшно, конечно

да пофиг - панельный-кирпичный, у нас в Запорожье таких прилётов много - и все складываются, 500 кг тротила ...

сегодня знакомый привез пару хвостовиков от 82х мин, просил 120х - не нашли...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 18:29

  edvardd написав:в ТГ в основном тишина, наверное по стране точно света и инета нет, у меня уже 5й час нет света...что странно карта тревог красная уже долго, а что откуда никто непишет...

Сейчас звонил по мобильному в Харьков - света, интернета и воды нет.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  beee написав:Панельный дом - страшно, конечно

да пофиг - панельный-кирпичный, у нас в Запорожье таких прилётов много - и все складываются, 500 кг тротила ...

сегодня знакомый привез пару хвостовиков от 82х мин, просил 120х - не нашли...
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Да, любой сборняк сложится

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beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 19:02

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Ещё раз: инструмент должен соответствовать задаче. Не всегда дорогие АКБ целесообразны
Не надоело дуркой заниматься?

Математика простая, купили свинец в 3 раза дешевле лития через 4 года выбросили. Купили литий дорого, через 7 лет продали за 50% стоимости. Что выгоднее, дорогой литий или дешёвый свинец.

З вашої математики - звісно, свинець. Бо з ним платиш 100% зараз, і ще 50% чотири роки крутиш, і потім платиш їх іще на два роки, а з викрученим за цей час - і на три.
А з дорогим - платиш 300% зараз, а через сім років МОЖЛИВО відіб'єш половину, та це далеко не факт. І ще ж працювати треба, продавати...

Щодо ноутбуків - ну спробуйте продати семирічну батарею до ноута на олх, посміємось разом
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 19:08

  Hotab написав:
  Успіх написав:Прийшло 13К з копійками

Ти через сторінку читаєш?
Чи подобається по колу одне питання задавати.
Ти ГЗ в січні отримуєш за січень. Якщо звичайно нема заборгованості. А її нема.

За який місяць платиться індексація - хз.
Можливо за минулий, і тоді вона має бути.
Через тиждень-другий начфіни отримають роз'яснення ,як правильно, і тоді або тобі доплатять, або у Фріза заберуть. Але ніхто тебе нещасного не обдурить. Все буде однаково у всіх. (Поки що ти пробував обдурити державу, а не вона тебе :mrgreen: )



Відколи це бюджетникам виплати місяць в місяць?

В цьому платять за минулий.

От я призваний у березні -- у березні виплат не було. Взагалі.
У квітні були на фронті -- а отримували як за березень (тил).
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