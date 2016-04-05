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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3282328332843285
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 19:14

В России планируют мобилизовать ещё 500 000 человек

Газета The Times со ссылкой на западную разведку сообщила, что в России планируют мобилизовать и отправить на фронт ещё 500 000 человек. По данным издания, решение будет принято в течение нескольких недель.

«В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка, Кремль провел закрытый опрос. Граждане России озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением», — цитируются в публикации слова источника
https://t.me/astrapress/19279.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 січ, 2023 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 19:17

  Starikan написав:
  edvardd написав:в ТГ в основном тишина, наверное по стране точно света и инета нет, у меня уже 5й час нет света...что странно карта тревог красная уже долго, а что откуда никто непишет...

Сейчас звонил по мобильному в Харьков - света, интернета и воды нет.

Интернет практически и не пропадал. Свет с час назад уже начал появляться (зависит от района).
Вода и отопление - ждем
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 19:19

ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре, там 630 кг тротила, поэтому такие разрушения...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  Успіх написав:Щось ви сьогодні не в тему спілкуєтесь...

Що там по ракетах - вже більше 40 випустили по нас, чи вже більше?

та хтож его знает, в Днепре 9 этажный подъезд в доме разваляли по основание :cry: , у остальных так, по мелочи, у нас полгорода без света воды и мобильной связи, Зп...
Наче тільки Шевчик? Правий світиться, Кічкас аналогічно
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 19:28

14 січня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

Близько 13:00 ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет "Калібр" із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього – 23 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Водночас в повітряному просторі на різних напрямках спостерігалась активність ворожої тактичної авіації. Із винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59.

Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 (одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро).

Протиповітряна оборона працювала у зоні відповідальності усіх повітряних командувань – "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід".

Станом на 18:30 на сході та півдні країни протиповітряний бій триває. Ворог продовжує атакувати з літаками тактичної авіації. Випущено ще п’ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збито нашою ППО.

Тож загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59.

Ранок 14 січня розпочався із підступного удару по Києву. Столицю України атакували з північного напрямку зенітними керованими ракетами ЗРК С-400/С-300, які летіли по балістичній траєкторії.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 19:33

  Ukrainian написав:Ранок 14 січня розпочався із підступного удару по Києву.

Какая-то странная избирательность в подаче новостей
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 19:35

На 10й місяць війни цього не знати? ;)

  Bobua написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:Прийшло 13К з копійками

Ти через сторінку читаєш?
Чи подобається по колу одне питання задавати.
Ти ГЗ в січні отримуєш за січень. Якщо звичайно нема заборгованості. А її нема.

За який місяць платиться індексація - хз.
Можливо за минулий, і тоді вона має бути.
Через тиждень-другий начфіни отримають роз'яснення ,як правильно, і тоді або тобі доплатять, або у Фріза заберуть. Але ніхто тебе нещасного не обдурить. Все буде однаково у всіх. (Поки що ти пробував обдурити державу, а не вона тебе :mrgreen: )



Відколи це бюджетникам виплати місяць в місяць?

В цьому платять за минулий.

От я призваний у березні -- у березні виплат не було. Взагалі.
У квітні були на фронті -- а отримували як за березень (тил).

Та Хотаб, наче, "літун" :mrgreen: а таких простих речей не знає ;)

Ох і "паліво" :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 19:36

  juristkostya написав:
  Ukrainian написав:Ранок 14 січня розпочався із підступного удару по Києву.

Какая-то странная избирательность в подаче новостей
та да.
Вам тяжело угодить
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 19:41

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  Ukrainian написав:Ранок 14 січня розпочався із підступного удару по Києву.

Какая-то странная избирательность в подаче новостей
та да.
Вам тяжело угодить

хлопці, вже пора окрему гілку vitaliian VS juristkostya.

а інші будуть вболівати :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 19:41

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  Ukrainian написав:Ранок 14 січня розпочався із підступного удару по Києву.

Какая-то странная избирательность в подаче новостей
та да.
Вам тяжело угодить

Спасибо, совсем не учел, что кроме меня полная картина событий никому не интересна....
juristkostya
 
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