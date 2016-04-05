В России планируют мобилизовать ещё 500 000 человек
Газета The Times со ссылкой на западную разведку сообщила, что в России планируют мобилизовать и отправить на фронт ещё 500 000 человек. По данным издания, решение будет принято в течение нескольких недель.
«В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка, Кремль провел закрытый опрос. Граждане России озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением», — цитируются в публикации слова источника https://t.me/astrapress/19279.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 січ, 2023 19:19, всього редагувалось 1 раз.
14 січня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.
Близько 13:00 ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет "Калібр" із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього – 23 крилаті ракети повітряного та морського базування.
Водночас в повітряному просторі на різних напрямках спостерігалась активність ворожої тактичної авіації. Із винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59.
Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 (одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро).
Протиповітряна оборона працювала у зоні відповідальності усіх повітряних командувань – "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід".
Станом на 18:30 на сході та півдні країни протиповітряний бій триває. Ворог продовжує атакувати з літаками тактичної авіації. Випущено ще п’ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збито нашою ППО.
Тож загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59.
Ранок 14 січня розпочався із підступного удару по Києву. Столицю України атакували з північного напрямку зенітними керованими ракетами ЗРК С-400/С-300, які летіли по балістичній траєкторії.