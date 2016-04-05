Удар по многоэтажке в Днепре был нанесён крылатой противокорабельной ракетой "Х-22".Это та же ракета, что снесла ТЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня 2022 года, в результате чего погибло свыше 20 человек и ещё 60 были ранены.Это значит, что в радиусе 5 км она могла попасть куда угодно. Запускать такие ракеты по городам - ещё и такому большому и густонаселённому как Днепр - само по себе уже преступление.Неизвестно, куда она целилась, но попала она в жилой дом и оборвала (на 20:40) 5 жизней, ранив ещё 60 человек, среди которых 12 детей.Страшный теракт, соучастником которого станут все, закрывшие на это глаза и сделавшие вид, что ничего не происходит.