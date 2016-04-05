Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 січ, 2023 19:54
juristkostya написав:
Спасибо, совсем не учел, что кроме меня полная картина событий никому не интересна
интересна, но вы выбрали не тот источник для ее получения. Это как прийти в кондитерскую лавку за валидолом.
Удар по многоэтажке в Днепре был нанесён крылатой противокорабельной ракетой "Х-22".
Это та же ракета, что снесла ТЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня 2022 года, в результате чего погибло свыше 20 человек и ещё 60 были ранены.
Круговое вероятное отклонение "Х-22" - 5 км.
Это значит, что в радиусе 5 км она могла попасть куда угодно. Запускать такие ракеты по городам - ещё и такому большому и густонаселённому как Днепр - само по себе уже преступление.
Неизвестно, куда она целилась, но попала она в жилой дом и оборвала (на 20:40) 5 жизней, ранив ещё 60 человек, среди которых 12 детей.
Страшный теракт, соучастником которого станут все, закрывшие на это глаза и сделавшие вид, что ничего не происходит.
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Додано: Суб 14 січ, 2023 19:58
GALeon написав: edvardd написав: Успіх написав:
Щось ви сьогодні не в тему спілкуєтесь...
Що там по ракетах - вже більше 40 випустили по нас, чи вже більше?
та хтож его знает, в Днепре 9 этажный подъезд в доме разваляли по основание
, у остальных так, по мелочи, у нас полгорода без света воды и мобильной связи, Зп...
Наче тільки Шевчик? Правий світиться, Кічкас аналогічно
Комунарский+Шевчик- почти полгорода, остальные незнаю...
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:01
Bobua написав:
Відколи це бюджетникам виплати місяць в місяць?
Ви не "бюджетник", а військовослужбовець.
Ще раз: вам платять за поточний місяць. Жирна крапка.
Bobua написав:
От я призваний у березні -- у березні виплат не було
Бо могли дати всім 4 березня, наприклад. А ви прийшли 5-го. Чи 26-го.
Bobua написав:
У квітні були на фронті -- а отримували як за березень (тил).
Бо бойові платять з затримкою. Там багато бюрократії по бойовим наказам і б.розпорядженням.
Успіх написав:
Ох і "паліво"
Паліво, долярчик, це твоя нездатність за рік зрозуміти, що ти військовослужбовець. І залишатись базарним дурачком.
Я ще тебе дуже жалію, читаючи твою дурь тут. Бо ти потрібний державі. Цінуй це.
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Hotab
в Суб 14 січ, 2023 20:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:02
В результате атаки РФ по Днепру погибли пять человек, пострадавших – десятки (фото)
PS. Пробежал бегло по российским пабликам. Как обычно, "это не мы", "мы это не могли", "укры сами себя обстреливают"
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:04
vitaliian написав: juristkostya написав:
Спасибо, совсем не учел, что кроме меня полная картина событий никому не интересна
интересна, но вы выбрали не тот источник для ее получения. Это как прийти в кондитерскую лавку за валидолом.
Удар по многоэтажке в Днепре был нанесён крылатой противокорабельной ракетой "Х-22".
Это та же ракета, что снесла ТЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня 2022 года, в результате чего погибло свыше 20 человек и ещё 60 были ранены.
Круговое вероятное отклонение "Х-22" - 5 км.
Это значит, что в радиусе 5 км она могла попасть куда угодно. Запускать такие ракеты по городам - ещё и такому большому и густонаселённому как Днепр - само по себе уже преступление.
Неизвестно, куда она целилась, но попала она в жилой дом и оборвала (на 20:40) 5 жизней, ранив ещё 60 человек, среди которых 12 детей.
Страшный теракт, соучастником которого станут все, закрывшие на это глаза и сделавшие вид, что ничего не происходит.
https://t.me/ToBeOr_Official/10435
в этом сообщении хорошо буквально всё.
Во-первых, я не "выбрал неправильный источник", а указал коллеге по форуму, что его источник вызывает вопросы.
Во-вторых, попадание в дом в Днепре - новость _конца_ дня. В то время, как я отметил выборочность подачи инфо о _начале_ дня
juristkostya
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:07
Ось і отримали відповідь на питання:
чи призначення Герасимова щось змінить в ракетних обстрілах?
Так виглядає, що цілі не змінились, а тактика змінилась.
Оскільки ракету було порівняно небагато, але процент збитих сильно менше, ніж при попередніх, більш масованих атаках.
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:09
fler написав:
Ммм... я теж бюджетник, отримую в січні за січень, тобто місяць в місяць
Тобто, виходить, що авансом/наперед? Так як місяць ще НЕ завершився, а Вам вже заплатили за "наперед виконану роботу"?
А от нам платять за ПОПЕРЕДНІЙ місяць!
Та ще й влітку були затримали майже за 2міс.
Але заминаємо цю тему, так як зараз прийде "головний літут" і скаже, що він знає/розуміється краще у військових виплатах)))
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:11
juristkostya написав:
Во-первых, я не "выбрал неправильный источник", а указал коллеге по форуму, что его источник вызывает вопросы
одно и то же, вы выбрали пост форумчанина как источник. А что выбрал он, уже за рамками моего месседжа. Что захотел то и выбрал.
vitaliian
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:15
vitaliian написав: juristkostya написав:
Во-первых, я не "выбрал неправильный источник", а указал коллеге по форуму, что его источник вызывает вопросы
одно и то же, вы выбрали пост форумчанина как источник.
Принципиально разные вещи. Просто примите как факт, будет настроение - объясню в деталях.
juristkostya
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:16
juristkostya жду вашего настроения с нетерпением.
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