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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3284328532863287>
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 19:54

  juristkostya написав:Спасибо, совсем не учел, что кроме меня полная картина событий никому не интересна
интересна, но вы выбрали не тот источник для ее получения. Это как прийти в кондитерскую лавку за валидолом.
Удар по многоэтажке в Днепре был нанесён крылатой противокорабельной ракетой "Х-22".

Это та же ракета, что снесла ТЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня 2022 года, в результате чего погибло свыше 20 человек и ещё 60 были ранены.

Круговое вероятное отклонение "Х-22" - 5 км.

Это значит, что в радиусе 5 км она могла попасть куда угодно. Запускать такие ракеты по городам - ещё и такому большому и густонаселённому как Днепр - само по себе уже преступление.

Неизвестно, куда она целилась, но попала она в жилой дом и оборвала (на 20:40) 5 жизней, ранив ещё 60 человек, среди которых 12 детей.

Страшный теракт, соучастником которого станут все, закрывшие на это глаза и сделавшие вид, что ничего не происходит.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 19:58

  GALeon написав:
edvardd написав:
  Успіх написав:Щось ви сьогодні не в тему спілкуєтесь...

Що там по ракетах - вже більше 40 випустили по нас, чи вже більше?

та хтож его знает, в Днепре 9 этажный подъезд в доме разваляли по основание :cry: , у остальных так, по мелочи, у нас полгорода без света воды и мобильной связи, Зп...
Наче тільки Шевчик? Правий світиться, Кічкас аналогічно

Комунарский+Шевчик- почти полгорода, остальные незнаю...
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Відколи це бюджетникам виплати місяць в місяць?

Ви не "бюджетник", а військовослужбовець.
Ще раз: вам платять за поточний місяць. Жирна крапка.
  Bobua написав:От я призваний у березні -- у березні виплат не було

Бо могли дати всім 4 березня, наприклад. А ви прийшли 5-го. Чи 26-го.
  Bobua написав:У квітні були на фронті -- а отримували як за березень (тил).

Бо бойові платять з затримкою. Там багато бюрократії по бойовим наказам і б.розпорядженням.

  Успіх написав:Ох і "паліво"

Паліво, долярчик, це твоя нездатність за рік зрозуміти, що ти військовослужбовець. І залишатись базарним дурачком.
Я ще тебе дуже жалію, читаючи твою дурь тут. Бо ти потрібний державі. Цінуй це.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 січ, 2023 20:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В результате атаки РФ по Днепру погибли пять человек, пострадавших – десятки (фото)

PS. Пробежал бегло по российским пабликам. Как обычно, "это не мы", "мы это не могли", "укры сами себя обстреливают"
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:04

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Спасибо, совсем не учел, что кроме меня полная картина событий никому не интересна
интересна, но вы выбрали не тот источник для ее получения. Это как прийти в кондитерскую лавку за валидолом.
Удар по многоэтажке в Днепре был нанесён крылатой противокорабельной ракетой "Х-22".

Это та же ракета, что снесла ТЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня 2022 года, в результате чего погибло свыше 20 человек и ещё 60 были ранены.

Круговое вероятное отклонение "Х-22" - 5 км.

Это значит, что в радиусе 5 км она могла попасть куда угодно. Запускать такие ракеты по городам - ещё и такому большому и густонаселённому как Днепр - само по себе уже преступление.

Неизвестно, куда она целилась, но попала она в жилой дом и оборвала (на 20:40) 5 жизней, ранив ещё 60 человек, среди которых 12 детей.

Страшный теракт, соучастником которого станут все, закрывшие на это глаза и сделавшие вид, что ничего не происходит.
https://t.me/ToBeOr_Official/10435
в этом сообщении хорошо буквально всё.
Во-первых, я не "выбрал неправильный источник", а указал коллеге по форуму, что его источник вызывает вопросы.
Во-вторых, попадание в дом в Днепре - новость _конца_ дня. В то время, как я отметил выборочность подачи инфо о _начале_ дня
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:07

Ось і отримали відповідь на питання:
чи призначення Герасимова щось змінить в ракетних обстрілах?

Так виглядає, що цілі не змінились, а тактика змінилась.
Оскільки ракету було порівняно небагато, але процент збитих сильно менше, ніж при попередніх, більш масованих атаках.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:09

"Ввечері стільці - вранці гроші!"©

  fler написав:Ммм... я теж бюджетник, отримую в січні за січень, тобто місяць в місяць

Тобто, виходить, що авансом/наперед? Так як місяць ще НЕ завершився, а Вам вже заплатили за "наперед виконану роботу"?

А от нам платять за ПОПЕРЕДНІЙ місяць!
Та ще й влітку були затримали майже за 2міс.

Але заминаємо цю тему, так як зараз прийде "головний літут" і скаже, що він знає/розуміється краще у військових виплатах)))
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:11

  juristkostya написав:Во-первых, я не "выбрал неправильный источник", а указал коллеге по форуму, что его источник вызывает вопросы
одно и то же, вы выбрали пост форумчанина как источник. А что выбрал он, уже за рамками моего месседжа. Что захотел то и выбрал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:15

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Во-первых, я не "выбрал неправильный источник", а указал коллеге по форуму, что его источник вызывает вопросы
одно и то же, вы выбрали пост форумчанина как источник.

Принципиально разные вещи. Просто примите как факт, будет настроение - объясню в деталях.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:16

juristkostya жду вашего настроения с нетерпением.
vitaliian
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