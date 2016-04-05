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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:25
vitaliian написав:juristkostya
жду вашего настроения с нетерпением.
Если очень коротко, то я никак не мог "выбрать его пост как источник" потому как знал эту информацию намного раньше и из намного более достоверных источников.
Это позволяет мне отметить, что к _его_ источнику есть вопросы.
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juristkostya
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:28
vitaliian & juristkostya
У Днепрі рашисти влучили в багатоповерхівку
А ви між собою собачитись
Де ваше співчуття до інших ?
Тількі своїм єгом розкидуєтесь
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pesikot
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:38
Співчуваю усім постраждалим у Дніпрі.
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:43
edvardd написав: GALeon написав:
edvardd написав:[quote="5530005:Успіх"]Щось ви сьогодні не в тему спілкуєтесь...
Що там по ракетах - вже більше 40 випустили по нас, чи вже більше?
та хтож его знает, в Днепре 9 этажный подъезд в доме разваляли по основание
, у остальных так, по мелочи, у нас полгорода без света воды и мобильной связи, Зп...
Наче тільки Шевчик? Правий світиться, Кічкас аналогічно
Комунарский+Шевчик- почти полгорода..
[/quote]))))
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:44
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:48
Hotab написав:
читаючи твою
Постав мене в ігнор/заблокуй мене для себе - і буде тобі щастя))
Навіщо так завжди мучитись?))
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:55
juristkostya написав:
Если очень коротко, то я никак не мог "выбрать его пост как источник
тогда в каком качестве вы его читали. Или иначе, каковы были ваши ожидания от прочтения?
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vitaliian
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Додано: Суб 14 січ, 2023 21:07
pesikot написав:vitaliian
& juristkostya
У Днепрі рашисти влучили в багатоповерхівку
А ви між собою собачитись
Де ваше співчуття до інших ?
Тількі своїм єгом розкидуєтесь
Во первых мы не собачимся а общаемся, для этого форум и придуман,
во вторых за своё сочувствие (и другие эмоции) я перед тобой отчитываться не должен. Запиши себе на лбу, а то забываешь куда я тебя уже посылал.
Ещё лучше добавь меня в ЧС. Твое мнение ничтожно, и ничего хорошего ты от меня никогда не услышишь. Вообще мне не пиши.
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vitaliian
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Додано: Суб 14 січ, 2023 21:12
Успіх написав:
Навіщо так завжди мучитись?)
Насолоджуюсь. А ще, тебе треба контролювати. Як ото в службовій характеристиці: "постійно вимагає контролю".
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Hotab
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Додано: Суб 14 січ, 2023 21:14
vitaliian написав: pesikot написав:vitaliian
& juristkostya
У Днепрі рашисти влучили в багатоповерхівку
А ви між собою собачитись
Де ваше співчуття до інших ?
Тількі своїм єгом розкидуєтесь
Во первых мы не собачимся а общаемся, для этого форум и придуман,
во вторых за своё сочувствие (и другие эмоции) я перед тобой отчитываться не должен. Запиши себе на лбу, а то забываешь куда я тебя уже посылал.
Ещё лучше добавь меня в ЧС. Твое мнение ничтожно, и ничего хорошего ты от меня никогда не услышишь. Вообще мне не пиши.
То есть ты не сочуствуешь ? Как и любой россиянен
Так и запишем
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pesikot
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