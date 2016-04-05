RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3284328532863287
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:25

  vitaliian написав:juristkostya жду вашего настроения с нетерпением.

Если очень коротко, то я никак не мог "выбрать его пост как источник" потому как знал эту информацию намного раньше и из намного более достоверных источников.
Это позволяет мне отметить, что к _его_ источнику есть вопросы.
juristkostya
 
Повідомлень: 5468
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:28

vitaliian & juristkostya

У Днепрі рашисти влучили в багатоповерхівку

А ви між собою собачитись

Де ваше співчуття до інших ?

Тількі своїм єгом розкидуєтесь
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7570
З нами з: 31.08.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Співчуваю усім постраждалим у Дніпрі.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8302
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  GALeon написав:
edvardd написав:[quote="5530005:Успіх"]Щось ви сьогодні не в тему спілкуєтесь...

Що там по ракетах - вже більше 40 випустили по нас, чи вже більше?

та хтож его знает, в Днепре 9 этажный подъезд в доме разваляли по основание :cry: , у остальных так, по мелочи, у нас полгорода без света воды и мобильной связи, Зп...
Наче тільки Шевчик? Правий світиться, Кічкас аналогічно

Комунарский+Шевчик- почти полгорода..
[/quote]))))
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 946
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://m.youtube.com/watch?v=PJd1COJyK ... e=youtu.be
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 946
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:читаючи твою
Постав мене в ігнор/заблокуй мене для себе - і буде тобі щастя))
Навіщо так завжди мучитись?))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4301
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:55

  juristkostya написав:Если очень коротко, то я никак не мог "выбрать его пост как источник
тогда в каком качестве вы его читали. Или иначе, каковы были ваши ожидания от прочтения?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16271
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 21:07

  pesikot написав:vitaliian & juristkostya

У Днепрі рашисти влучили в багатоповерхівку

А ви між собою собачитись

Де ваше співчуття до інших ?

Тількі своїм єгом розкидуєтесь

Во первых мы не собачимся а общаемся, для этого форум и придуман,

во вторых за своё сочувствие (и другие эмоции) я перед тобой отчитываться не должен. Запиши себе на лбу, а то забываешь куда я тебя уже посылал.

Ещё лучше добавь меня в ЧС. Твое мнение ничтожно, и ничего хорошего ты от меня никогда не услышишь. Вообще мне не пиши.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16271
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 21:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Навіщо так завжди мучитись?)

Насолоджуюсь. А ще, тебе треба контролювати. Як ото в службовій характеристиці: "постійно вимагає контролю".
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8523
З нами з: 15.02.09
Подякував: 554 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 21:14

  vitaliian написав:
  pesikot написав:vitaliian & juristkostya

У Днепрі рашисти влучили в багатоповерхівку

А ви між собою собачитись

Де ваше співчуття до інших ?

Тількі своїм єгом розкидуєтесь

Во первых мы не собачимся а общаемся, для этого форум и придуман,

во вторых за своё сочувствие (и другие эмоции) я перед тобой отчитываться не должен. Запиши себе на лбу, а то забываешь куда я тебя уже посылал.

Ещё лучше добавь меня в ЧС. Твое мнение ничтожно, и ничего хорошего ты от меня никогда не услышишь. Вообще мне не пиши.

То есть ты не сочуствуешь ? Как и любой россиянен
Так и запишем
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7570
З нами з: 31.08.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 3284328532863287
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Игорь Алексеевич і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111082
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478642
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4609
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1360)
14.01.2023 21:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.