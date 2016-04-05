pesikot
У меня осталась с выборов ручка и блокнот от партии регионов))
Пиши отделение НП перешлю))
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Додано: Суб 14 січ, 2023 21:19
pesikot
У меня осталась с выборов ручка и блокнот от партии регионов))
Пиши отделение НП перешлю))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 14 січ, 2023 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 січ, 2023 21:20
Так, бюджетники отримують в кінці місяця. Нам не можуть сплатити в січні за грудень минулого року, оскільки бухгалтерія має відзвітувати за рік до кінця грудня, тому має виконати всі платежі вчасно. Якщо не встигне, то несплачені гроші автоматично повертаються до бюджету як "невикористані", тобто втрачаються. В січні починається новий бюджетний рік, з бюджету надходять гроші, які туди "закладено" на цей 2023 рік.
Додано: Суб 14 січ, 2023 21:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1. Ціль війни це не бути на війні, ціль війни - вбивати ворога. Все, що призводить до вбивства ворога - важливе, все, що не призводить - шкідливе. Бо тільки коли їх будуть набагато більше вбивати, вони будуть набагато швидше втікати.
2. Відповідальність на фронті є одна - за вбивство ворога та збереження своїх. Ці питання взаємопов'язані. Все інше другорядне.
3. Солдати вбивають настільки добре, наскільки добре ними командують. Солдат вбиває, коли довіряє своєму командиру, а не коли боїться покарання. Солдат, який не довіряє командиру - жертва, яка втрачена без бою. Солдат, який краще вмотивований, на жаль, може програти ворогу, якщо він краще керований.
4. Результат бойових дій - це зафіксовані на відео та фото вбитих ворогів та знищеної техніки з координатами ураження. Відсутність результатів ураження на відео та фото - ознака недоліків у розвідці та спостереженні, рахувати треба тільки підтверджені факти.
5. Дрон не виграє бій, але бій, у якому дрон не застосований, найскоріше може бути програний. Щоб вбивати командир має навчитись керувати не тільки солдатами, але і дронами. Дрон над позицією важливіший за автомат на позиції.
6. На війні має значення не вартість зброї, а вартість вбивства. Рахувати треба вартість циклу вбивства, усі його складові. Це і є справжня вартість ресурсів. І з цього витікає: Той, хто вбиває ворога має визначати бойовий порядок. Той, хто вбиває - джерело планування для того, хто дає наказ. Важлива та позиція, яка дозволяє вбивати ворогів, а не та, яка накреслена на карті.
7. Берегти людей на війні - це не співчувати та не хвалити, берегти людей - це готувати та командувати.
8. Бути командувачем або командиром - це не видавати накази, бути командувачем - це давати результат на полі бою. Командувач та командир відповідають за вбивство ворога та збереження своїх, і відповідають першими. Не обов'язково карати - але обов'язково називати те, що відбулось своїми іменами.
9. Керованість військ - це відповідальність вищого керівництва, яке відповідає за організацію, бойову підготовку, вчасні призначення та заміну командних кадрів, забезпечення, об'єктивну оцінку боєздатності. Якщо наслідки проблем з керованістю перекидаються тільки на солдат - це завадить солдатам вбивати ворога, і не змінить нічого.
10. Брехня зручна для політики - але вбивча для бійців. Брехня не дозволяє зробити правдиві висновки, не дозволяє запровадити зміни, не дозволяє просувати гідних та найкращих, дозволяє ховати неефективних, але лояльних. Брехня - це передвісник поразок, які можуть повторюватись знову. Брехня заважає вбивати ворога.
Нічого саме по собі вирішиться. Не вирішиться.
Нас чекає тривала піхотна війна, на широкому фронті. І нам треба стати ефективними на кожній ділянці фронті.
Бутусов.
гениально написано.
Соледар мы потеряли.
Павло Цапюк
"Один командир так боявся показувати вищому командуванню погані результати, що деякі позиції, які вже захоплені ворогом, позначав, як втримані. Наші заходили - зустрічали смерть.
Тому пункт номер 11: політична (моральна) слабкість командира - вирок керованому підрозділу"
Додано: Суб 14 січ, 2023 21:25
Попали сегодня в ТЕЦ.
Одна турбина полностью разбита, др. выведена из строя на долго.
С электрикой будет ещё хуже.
Додано: Суб 14 січ, 2023 21:28
За Днепр 100 пудов лётчики и их семьи покойники.
Родственники погибших по любому найдут, пусть не сегодня, так завтра, через года... и убьют.
Додано: Суб 14 січ, 2023 21:31
У москві розгорнули дивізіон ППО С-400, — росЗМІ.
Комплекс машин із радіолокаційною станцією в активному положенні помітили між Лосиним островом і Сокольниками.
А шо таке? 😱
Додано: Суб 14 січ, 2023 22:23
Обстріляти місто Дніпро надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин.
Теперь ждём фото, как без головы лежат он и его родственники.
Додано: Суб 14 січ, 2023 22:23
Во-первых, не ТЭЦ а ТЭС,
Во-вторых если речь идет о той ТЭС, фото которой гуляют по нету, там одна турбина как раз была в ремонте, наша фирма делает ремонт, пока неясны разрушения ни этой турбины, ни соседней
Додано: Суб 14 січ, 2023 22:31
В сети показали последствия сегодняшней атаки на одну из ТЭС ДТЭК
Даже по фото видно, что попадание точно в "яблочко" Поэтому последствия называются - пипец ещё одному объекту энергетики, продолжаем жить без света...(( Хотя уже вчера говорили, обстановка улучшается и возможно к выходным некоторые будут жить без графиков отключения...((
Буду рад, если Вам заплатят деньги за ремонт, а то могут сказать она нам пока не нужна.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 14 січ, 2023 22:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 14 січ, 2023 22:33
Вот фото (пока с головой )
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