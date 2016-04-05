Додано: Суб 14 січ, 2023 21:25

1. Ціль війни це не бути на війні, ціль війни - вбивати ворога. Все, що призводить до вбивства ворога - важливе, все, що не призводить - шкідливе. Бо тільки коли їх будуть набагато більше вбивати, вони будуть набагато швидше втікати.

2. Відповідальність на фронті є одна - за вбивство ворога та збереження своїх. Ці питання взаємопов'язані. Все інше другорядне.

3. Солдати вбивають настільки добре, наскільки добре ними командують. Солдат вбиває, коли довіряє своєму командиру, а не коли боїться покарання. Солдат, який не довіряє командиру - жертва, яка втрачена без бою. Солдат, який краще вмотивований, на жаль, може програти ворогу, якщо він краще керований.

4. Результат бойових дій - це зафіксовані на відео та фото вбитих ворогів та знищеної техніки з координатами ураження. Відсутність результатів ураження на відео та фото - ознака недоліків у розвідці та спостереженні, рахувати треба тільки підтверджені факти.

5. Дрон не виграє бій, але бій, у якому дрон не застосований, найскоріше може бути програний. Щоб вбивати командир має навчитись керувати не тільки солдатами, але і дронами. Дрон над позицією важливіший за автомат на позиції.

6. На війні має значення не вартість зброї, а вартість вбивства. Рахувати треба вартість циклу вбивства, усі його складові. Це і є справжня вартість ресурсів. І з цього витікає: Той, хто вбиває ворога має визначати бойовий порядок. Той, хто вбиває - джерело планування для того, хто дає наказ. Важлива та позиція, яка дозволяє вбивати ворогів, а не та, яка накреслена на карті.

7. Берегти людей на війні - це не співчувати та не хвалити, берегти людей - це готувати та командувати.

8. Бути командувачем або командиром - це не видавати накази, бути командувачем - це давати результат на полі бою. Командувач та командир відповідають за вбивство ворога та збереження своїх, і відповідають першими. Не обов'язково карати - але обов'язково називати те, що відбулось своїми іменами.

9. Керованість військ - це відповідальність вищого керівництва, яке відповідає за організацію, бойову підготовку, вчасні призначення та заміну командних кадрів, забезпечення, об'єктивну оцінку боєздатності. Якщо наслідки проблем з керованістю перекидаються тільки на солдат - це завадить солдатам вбивати ворога, і не змінить нічого.

10. Брехня зручна для політики - але вбивча для бійців. Брехня не дозволяє зробити правдиві висновки, не дозволяє запровадити зміни, не дозволяє просувати гідних та найкращих, дозволяє ховати неефективних, але лояльних. Брехня - це передвісник поразок, які можуть повторюватись знову. Брехня заважає вбивати ворога.

Нічого саме по собі вирішиться. Не вирішиться.

Нас чекає тривала піхотна війна, на широкому фронті. І нам треба стати ефективними на кожній ділянці фронті.



Бутусов.



гениально написано.



Соледар мы потеряли.



Павло Цапюк

"Один командир так боявся показувати вищому командуванню погані результати, що деякі позиції, які вже захоплені ворогом, позначав, як втримані. Наші заходили - зустрічали смерть.

Тому пункт номер 11: політична (моральна) слабкість командира - вирок керованому підрозділу"