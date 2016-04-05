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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3286328732883289
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 22:35

  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:Обстріляти місто Дніпро надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин.

Теперь ждём фото, как без головы лежат он и его родственники. :twisted:

https://t.me/stopcor/17834
Вот фото (пока с головой )

Последнее фото дружной семьи(( :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 22:39

У Дніпрі обіцяють нагороду за інформацію про пілота, який зруйнував багатоповерхівку: відомо позивний і місце посадки літака

https://tsn.ua/ato/u-dnipri-obicyayut-n ... 44154.html

Но вот уже и начало...
Если в дальнейшем покажут фото всадников без головы, то думаю у многих летунов попа начнёт слипаться, при взлёте... :twisted:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6111
З нами з: 13.09.09
Подякував: 29 раз.
Подякували: 679 раз.
 
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1
  #<1 ... 3286328732883289
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