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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 січ, 2023 22:35
vitaliian написав:
https://t.me/stopcor/17834
Игорь Алексеевич написав:
Обстріляти місто Дніпро надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин.
Теперь ждём фото, как без головы лежат он и его родственники.
Вот фото (пока с головой )
Последнее фото дружной семьи((
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Додано: Суб 14 січ, 2023 22:39
У Дніпрі обіцяють нагороду за інформацію про пілота, який зруйнував багатоповерхівку: відомо позивний і місце посадки літакаhttps://tsn.ua/ato/u-dnipri-obicyayut-n ... 44154.html
Но вот уже и начало...
Если в дальнейшем покажут фото всадников без головы, то думаю у многих летунов попа начнёт слипаться, при взлёте...
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Игорь Алексеевич
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