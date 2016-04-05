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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3287328832893290>
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 22:35

  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:Обстріляти місто Дніпро надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин.

Теперь ждём фото, как без головы лежат он и его родственники. :twisted:

https://t.me/stopcor/17834
Вот фото (пока с головой )

Последнее фото дружной семьи(( :twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 22:39

У Дніпрі обіцяють нагороду за інформацію про пілота, який зруйнував багатоповерхівку: відомо позивний і місце посадки літака

https://tsn.ua/ato/u-dnipri-obicyayut-n ... 44154.html

Но вот уже и начало...
Если в дальнейшем покажут фото всадников без головы, то думаю у многих летунов попа начнёт слипаться, при взлёте... :twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 22:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

с первого дня нам ежедневно говорят: орки деморализованы, танкисты боятся лезть в танки, лётчики боятся летать и т.д.
и всё лезут, летают и бомбят.

и нет никакого бумеранга. тайное - не становится явным, люди - не все одного сорта, оказывается, а за годы эволюции, жизнь - не абсолютная ценность.

кто может ответить. почему стреляют именно кошмаря мирных людей? почему по их логике, орки не целятся - в центры принятия решений?
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:04

  beee написав:кто может ответить. почему стреляют именно кошмаря мирных людей? почему по их логике, орки не целятся - в центры принятия решений?

Я не психиатр, но могу предположить такое
1. Это был ответ за Макеевку, удобная мишень, многоэтажка, субботний вечер, все дома. Как 31.12 в том ПТУ тоже все "были дома" (в том смысле, что не на поле боя) и смотрели телек.
2. Много лет Раша пропаганда создавала из пуйла имидж непобедимого мачо, а из Украины врага. Соответственно непобедимый мачо должен демонстративно нанести ответ врагу, причем такой чтобы ужаснулся весь мир. На РФ все украинцы враги, и удар по жилому дому там воспринимается как маленькая победа. Если хотите эффект Крымнаш в миниатюре.
3. "Центры принятия решений" и другие мишени, по которым ещё не стреляли, это следующие этапы эскалации. Если ударить сразу по всему, не останется чем ещё можно пугать Запад и мирное население Украины.
4. Крыса загнана неудачами в угол и уже не остановится ни перед чем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:11

  beee написав:с первого дня нам ежедневно говорят: орки деморализованы, танкисты боятся лезть в танки, лётчики боятся летать и т.д.
и всё лезут, летают и бомбят.

и нет никакого бумеранга. тайное - не становится явным, люди - не все одного сорта, оказывается, а за годы эволюции, жизнь - не абсолютная ценность.

кто может ответить. почему стреляют именно кошмаря мирных людей? почему по их логике, орки не целятся - в центры принятия решений?


Ну тут все зрозуміло: якщо кацапи почнуть пуляти по АП та ВР, то очевидно що і відповідні обьєкти в мацкве стануть для України та союзників законною ціллю а такого їх керманичам зовсім не хочеться.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:16

  Hotab написав:
  Успіх написав:Навіщо так завжди мучитись?)

Насолоджуюсь. А ще, тебе треба контролювати. Як ото в службовій характеристиці: "постійно вимагає контролю".

а ви зверху контролюйте :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а ви зверху контролюйте

Успіх такий наслідник! Всюди наслідить!

По командиру авіаполку. Йому цілі для враження дають. Сам нічого не придумує. Не виправдовую (бо собаки вони всі, і всі вартують жорстокої смерті, включно з екіпажем ту-22) , просто як факт.

Цілили, думаю, все ж не в цей будинок. Просто х-22 не вміє точно. Як і з Армстор, коли хотіли в сусідній завод.

Це ніяк нікого не виправдовує, просто думки.

Голови різати треба. Всім , включно до дітей пілотів (ой, Лад, там же хороші рузькі, да?? Доречі, він в сауні, чи де??) . Але, думаю, не вийде. Побачимо.



почему по их логике, орки не целятся - в центры принятия решений?


Орки не можуть попасти в ці центри. Київ закритий на порядок якісніше, ніж умовний Дніпро.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 січ, 2023 23:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:38

  vitaliian написав:
  beee написав:кто может ответить. почему стреляют именно кошмаря мирных людей? почему по их логике, орки не целятся - в центры принятия решений?

Я не психиатр, но могу предположить такое
1. Это был ответ за Макеевку, удобная мишень, многоэтажка, субботний вечер, все дома. Как 31.12 в том ПТУ тоже все "были дома" (в том смысле, что не на поле боя) и смотрели телек.
2. Много лет Раша пропаганда создавала из пуйла имидж непобедимого мачо, а из Украины врага. Соответственно непобедимый мачо должен демонстративно нанести ответ врагу, причем такой чтобы ужаснулся весь мир. На РФ все украинцы враги, и удар по жилому дому там воспринимается как маленькая победа. Если хотите эффект Крымнаш в миниатюре.
3. "Центры принятия решений" и другие мишени, по которым ещё не стреляли, это следующие этапы эскалации. Если ударить сразу по всему, не останется чем ещё можно пугать Запад и мирное население Украины.
4. Крыса загнана неудачами в угол и уже не остановится ни перед чем.

Для більшої ймовірності припущення треба мати якісь дані.

"Російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, збили українські сили протиповітряної оборони. Про це в розмові з Марком Фейгіним розповів радник Офісу президента Олексій Арестович."
https://glavred.net/ukraine/ona-upala-n ... 41304.html
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 14 січ, 2023 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:39

Уже все слышали?

https://t.me/lachentyt/25586?single
  detroytred написав:Для більшої ймовірності припущення треба мати якісь дані.
вы правы, надо было сначала с вами проконсультироваться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:44

Ну якщо радник ОП дійсно збрехав (за таких обставин!, да ще й на руку ворогу!), то можна "гасити світло" в сенсі -- поки особисто не побачу, то не довіряю нікому.
detroytred
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