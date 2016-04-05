Додано: Суб 14 січ, 2023 23:04

beee написав: кто может ответить. почему стреляют именно кошмаря мирных людей? почему по их логике, орки не целятся - в центры принятия решений? кто может ответить. почему стреляют именно кошмаря мирных людей? почему по их логике, орки не целятся - в центры принятия решений?

Я не психиатр, но могу предположить такое1. Это был ответ за Макеевку, удобная мишень, многоэтажка, субботний вечер, все дома. Как 31.12 в том ПТУ тоже все "были дома" (в том смысле, что не на поле боя) и смотрели телек.2. Много лет Раша пропаганда создавала из пуйла имидж непобедимого мачо, а из Украины врага. Соответственно непобедимый мачо должен демонстративно нанести ответ врагу, причем такой чтобы ужаснулся весь мир. На РФ все украинцы враги, и удар по жилому дому там воспринимается как маленькая победа. Если хотите эффект Крымнаш в миниатюре.3. "Центры принятия решений" и другие мишени, по которым ещё не стреляли, это следующие этапы эскалации. Если ударить сразу по всему, не останется чем ещё можно пугать Запад и мирное население Украины.4. Крыса загнана неудачами в угол и уже не остановится ни перед чем.