RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3287328832893290
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:44

  vitaliian написав:https://t.me/lachentyt/25586?single
  detroytred написав:Для більшої ймовірності припущення треба мати якісь дані.
вы правы, надо было сначала с вами проконсультироваться.



Того 3,14здобола арестовича вже давно слід було в окопи відправити "на перековку"!
drevlyanin
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 01.04.20
Подякував: 443 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:46

  Игорь Алексеевич написав:Попали сегодня в ТЕЦ. :evil:
Одна турбина полностью разбита, др. выведена из строя на долго.
С электрикой будет ещё хуже. :twisted:

скажить в яку саме тец? для мерзотних москалів це не секрет
yama
 
Повідомлень: 4310
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8631 раз.
Подякували: 1014 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:47

  drevlyanin написав:Того 3,14здобола арестовича
я уже говорил что он ЦЕННЫЙ ипсошник работающий на аудиторию РФ (Костя привет). не успел он шото ляпнуть все русские ТГ каналы это мгновенно растиражировали. Все русские ньюсмейкеры с телефонами в руках смотрят Арестовича и тут же размещают сенсации века на своих каналах.

Интересно в рейтинге самых узнаваемых лиц Ютуба, у него там первое место или ещё пока второе? С другой стороны лично он её не сбивал, могли не так доложить. Человеческий фактор.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 січ, 2023 23:57, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16278
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:57

  vitaliian написав:
  drevlyanin написав:Того 3,14здобола арестовича
я уже говорил что он ЦЕННЫЙ ипсошник работающий на аудиторию РФ (Костя привет). не успел он шото ляпнуть все русские ТГ каналы это мгновенно растиражировали. Интересно в рейтинге самых узнаваемых лиц Ютуба, у него там первое место или ещё пока второе? С другой стороны лично он её не сбивал, могли не так доложить. Человеческий фактор.


А "фільтрувати базар" він не навчений? Такому ви.лядку мабуть тільки "на нулі" мізки можуть прочистити.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 01.04.20
Подякував: 443 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:00

  drevlyanin написав:А "фільтрувати базар" він не навчений? Такому ви.лядку мабуть тільки "на нулі" мізки можуть прочистити
инфа сенсационная, через час весь мир ньюсмейкеров будет знать кто такой Арестович. Лайки, подписки, репосты.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16278
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:02

  vitaliian написав:https://t.me/lachentyt/25586?single
  detroytred написав:Для більшої ймовірності припущення треба мати якісь дані.
вы правы, надо было сначала с вами проконсультироваться.

Ви помиляєтесь.
Я не володію такими даними, щоб збільшити достовірність отих Ваших уж занадто загальних припущеннь стосовно конкретного випадку.

Мова була про конкретний випадок.
Який відрізняється від інших -- з десятків ракет саме одна влучила саме у багатоповерхівку.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25893
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:04

  detroytred написав:Ви помиляєтесь.
Я не володію такими даними, щоб збільшити достовірність отих Ваших уж занадто загальних припущеннь стосовно конкретного випадку
тогда скажите к кому обратиться за доказательствами, чтоб вы остались довольны.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16278
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:16

  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:Обстріляти місто Дніпро надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин.

Теперь ждём фото, как без головы лежат он и его родственники. :twisted:
к
https://t.me/stopcor/17834
Вот фото (пока с головой )

Поразило убожество за спиной " праздничного фото". Впечатление, что фото сделано в камере СИЗО, а не в школе. Уроды, унитаза наверно в глаза не видели, под кусты ходят. Асвабадители:(((
Wisznia2021
 
Повідомлень: 248
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3287328832893290
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wisznia2021 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111083
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478647
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4609
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1362)
14.01.2023 23:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.