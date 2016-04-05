Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 січ, 2023 23:44
vitaliian написав:
https://t.me/lachentyt/25586?single
detroytred написав:
Для більшої ймовірності припущення треба мати якісь дані.
вы правы, надо было сначала с вами проконсультироваться.
Того 3,14здобола арестовича вже давно слід було в окопи відправити "на перековку"!
drevlyanin
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Додано: Суб 14 січ, 2023 23:46
Игорь Алексеевич написав:
Попали сегодня в ТЕЦ.
Одна турбина полностью разбита, др. выведена из строя на долго.
С электрикой будет ещё хуже.
скажить в яку саме тец? для мерзотних москалів це не секрет
yama
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Додано: Суб 14 січ, 2023 23:47
drevlyanin написав:
Того 3,14здобола арестовича
я уже говорил что он ЦЕННЫЙ ипсошник работающий на аудиторию РФ (Костя привет). не успел он шото ляпнуть все русские ТГ каналы это мгновенно растиражировали. Все русские ньюсмейкеры с телефонами в руках смотрят Арестовича и тут же размещают сенсации века на своих каналах.
Интересно в рейтинге самых узнаваемых лиц Ютуба, у него там первое место или ещё пока второе? С другой стороны лично он её не сбивал, могли не так доложить. Человеческий фактор.
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Суб 14 січ, 2023 23:57, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: Суб 14 січ, 2023 23:57
vitaliian написав: drevlyanin написав:
Того 3,14здобола арестовича
я уже говорил что он ЦЕННЫЙ ипсошник работающий на аудиторию РФ (Костя привет). не успел он шото ляпнуть все русские ТГ каналы это мгновенно растиражировали. Интересно в рейтинге самых узнаваемых лиц Ютуба, у него там первое место или ещё пока второе? С другой стороны лично он её не сбивал, могли не так доложить.
Человеческий фактор
.
А "фільтрувати базар" він не навчений? Такому ви.лядку мабуть тільки "на нулі" мізки можуть прочистити.
drevlyanin
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Додано: Нед 15 січ, 2023 00:00
drevlyanin написав:
А "фільтрувати базар" він не навчений? Такому ви.лядку мабуть тільки "на нулі" мізки можуть прочистити
инфа сенсационная, через час весь мир ньюсмейкеров будет знать кто такой Арестович. Лайки, подписки, репосты.
vitaliian
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Додано: Нед 15 січ, 2023 00:02
vitaliian написав:
https://t.me/lachentyt/25586?single
detroytred написав:
Для більшої ймовірності припущення треба мати якісь дані.
вы правы, надо было сначала с вами проконсультироваться.
Ви помиляєтесь.
Я не володію такими даними, щоб збільшити достовірність отих Ваших уж занадто загальних припущеннь стосовно конкретного випадку.
Мова була про конкретний випадок.
Який відрізняється від інших -- з десятків ракет саме одна влучила саме у багатоповерхівку.
detroytred
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Додано: Нед 15 січ, 2023 00:04
detroytred написав:
Ви помиляєтесь.
Я не володію такими даними, щоб збільшити достовірність отих Ваших уж занадто загальних припущеннь стосовно конкретного випадку
тогда скажите к кому обратиться за доказательствами, чтоб вы остались довольны.
vitaliian
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Додано: Нед 15 січ, 2023 00:16
vitaliian написав: Игорь Алексеевич написав:
Обстріляти місто Дніпро надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин.
Теперь ждём фото, как без головы лежат он и его родственники.
к
https://t.me/stopcor/17834
Вот фото (пока с головой )
Поразило убожество за спиной " праздничного фото". Впечатление, что фото сделано в камере СИЗО, а не в школе. Уроды, унитаза наверно в глаза не видели, под кусты ходят. Асвабадители:(((
Wisznia2021
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