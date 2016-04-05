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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3288328932903291
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:22

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Ви помиляєтесь.
Я не володію такими даними, щоб збільшити достовірність отих Ваших уж занадто загальних припущеннь стосовно конкретного випадку
тогда скажите к кому обратиться за доказательствами, чтоб вы остались довольны.

Да хоч до екстрасенсів))
За хоч якимось даними стосовно саме цього! випадку.

Там вище я одразу визначив -- для збільшення достовірності припущення по конкретному випадку.
А не щоб я "остался доволен".
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:38

"Операція великий Сталінград": ексрадник Путіна розповів про плани РФ атакувати Львів (відео)

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/545 ... lvov-video

Кому то может он нравится, кто то может говорить бред он несёт, но я его слушал еще весной 21года и он говорил, что война будет на 100%. Его прогноз про наступление и направления оправдался тогда на 70%, а сейчас как он и говорил в 21г., то именно юг Запорожья и часть Херсона под рашей.
Верить или не верить ему у каждого свои мозги, но он помог своим выступлением весной, начать мне осенью 21г. делать шаги по сокращению своего бизнеса, закрытию грн. счетов и начать с декабря выводить грн в у.е. Кстати 15 февраля 22г. я вывел со счетов в банках последние грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:47

  detroytred написав:Да хоч до екстрасенсів))
За хоч якимось даними стосовно саме цього! випадку.
очень мало времени прошло чтобы в ТГ каналах всплыли факты и доказательства. Может папизже всплывут. Пока считайте меня экстрасенсом)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:53

  Игорь Алексеевич написав:Я думаю Соловей запаёт песню своим дэбилятам по тв, что в доме взорвался газ...((

Вы были 15 лет назад на Мандрыковской 123 и сопоставляете оба случая и внешний вид разрушений?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 01:03

  барабашов написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я думаю Соловей запаёт песню своим дэбилятам по тв, что в доме взорвался газ...((

Вы были 15 лет назад на Мандрыковской 123 и сопоставляете оба случая и внешний вид разрушений?
Я не живу в раше. А там верят всему, т.к. нет у них мозгов...
Игорь Алексеевич
 
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