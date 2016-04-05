Додано: Нед 15 січ, 2023 00:38

"Операція великий Сталінград": ексрадник Путіна розповів про плани РФ атакувати Львів (відео)Кому то может он нравится, кто то может говорить бред он несёт, но я его слушал еще весной 21года и он говорил, что война будет на 100%. Его прогноз про наступление и направления оправдался тогда на 70%, а сейчас как он и говорил в 21г., то именно юг Запорожья и часть Херсона под рашей.Верить или не верить ему у каждого свои мозги, но он помог своим выступлением весной, начать мне осенью 21г. делать шаги по сокращению своего бизнеса, закрытию грн. счетов и начать с декабря выводить грн в у.е. Кстати 15 февраля 22г. я вывел со счетов в банках последние грн.