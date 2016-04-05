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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3288328932903291
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:22

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Ви помиляєтесь.
Я не володію такими даними, щоб збільшити достовірність отих Ваших уж занадто загальних припущеннь стосовно конкретного випадку
тогда скажите к кому обратиться за доказательствами, чтоб вы остались довольны.

Да хоч до екстрасенсів))
За хоч якимось даними стосовно саме цього! випадку.

Там вище я одразу визначив -- для збільшення достовірності припущення по конкретному випадку.
А не щоб я "остался доволен".
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:38

"Операція великий Сталінград": ексрадник Путіна розповів про плани РФ атакувати Львів (відео)

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/545 ... lvov-video

Кому то может он нравится, кто то может говорить бред он несёт, но я его слушал еще весной 21года и он говорил, что война будет на 100%. Его прогноз про наступление и направления оправдался тогда на 70%, а сейчас как он и говорил в 21г., то именно юг Запорожья и часть Херсона под рашей.
Верить или не верить ему у каждого свои мозги, но он помог своим выступлением весной, начать мне осенью 21г. делать шаги по сокращению своего бизнеса, закрытию грн. счетов и начать с декабря выводить грн в у.е. Кстати 15 февраля 22г. я вывел со счетов в банках последние грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:47

  detroytred написав:Да хоч до екстрасенсів))
За хоч якимось даними стосовно саме цього! випадку.
очень мало времени прошло чтобы в ТГ каналах всплыли факты и доказательства. Может папизже всплывут. Пока считайте меня экстрасенсом)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:53

  Игорь Алексеевич написав:Я думаю Соловей запаёт песню своим дэбилятам по тв, что в доме взорвался газ...((

Вы были 15 лет назад на Мандрыковской 123 и сопоставляете оба случая и внешний вид разрушений?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 01:03

  барабашов написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я думаю Соловей запаёт песню своим дэбилятам по тв, что в доме взорвался газ...((

Вы были 15 лет назад на Мандрыковской 123 и сопоставляете оба случая и внешний вид разрушений?
Я не живу в раше. А там верят всему, т.к. нет у них мозгов...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 03:26

  Shaman написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав: Какая-то странная избирательность в подаче новостей
та да.
Вам тяжело угодить
хлопці, вже пора окрему гілку vitaliian VS juristkostya.
а інші будуть вболівати :D

Взагалі не розумію політики модераторів. Флуд безперервний, особливо з боку юриста.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 03:45

Велика Британія вже найближчими тижнями направить в Україну ескадрон танків Challenger 2 та 30 САУ AS90.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву уряду Великої Британії.

"Цього тижня у всьому світі відбудеться сплеск дипломатичної активності Великобританії після того, як прем'єр-міністр доручив старшим міністрам активізувати міжнародні дії з наближенням першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться в заяві.

В уряді доповнили, що в Україну відправлять ескадрон із 14 танків Challenger 2 та 30 самохідних артилерійських установок AS90.

Навчання українських військових керуванню цими танками та САУ почнется вже найближчими днями.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 03:47

  Игорь Алексеевич написав:За Днепр 100 пудов лётчики и их семьи покойники.
Родственники погибших по любому найдут, пусть не сегодня, так завтра, через года... и убьют.

В Харькове масштабы убийств мирных жителей от ракет С-300 были на порядки больше. И что, кому-то отомстили?
Тем не менее - Смерть роSSии и всем роSSиянам!!!
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 15 січ, 2023 04:01, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 04:00

Для Детройтреда и арестовича:
В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать тип ракет, которые россияне запустили 14 января, и одна из которых попала в жилой дом в Днепре.
Источник: командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук
Прямая речь: "14 января 2023 года из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря.
Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 час. 30 мин. 14 января 2023 года, попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы).
Радиолокационными средствами обнаружено приблизительное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 - нет.
В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна - не сбита средствами противовоздушной обороны".
Детали: Олещук добавил, что масса боевой части Х-22 - около 950 кг. Максимальная дальность – до 600 км.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/15/7384898/
Смерть роSSии и всем роSSиянам!!!
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 04:27

https://www.facebook.com/groups/1085222 ... 014906076/
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