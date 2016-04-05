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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3289329032913292
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 06:00

UK 🇬🇧 will send 4 Apache AH-64E Attack Helicopters to Ukraine 🇺🇦 that will be armed with Hellfire Missiles reports British Media

The AH-64E is the most modern version of the Apache Helicopter
https://mobile.twitter.com/ukraine_map/ ... 6948256775
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/u ... d-28955516
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 07:26

  Hotab написав:
  Bobua написав:Відколи це бюджетникам виплати місяць в місяць?

Ви не "бюджетник", а військовослужбовець.
Ще раз: вам платять за поточний місяць. Жирна крапка.
  Bobua написав:От я призваний у березні -- у березні виплат не було

Бо могли дати всім 4 березня, наприклад. А ви прийшли 5-го. Чи 26-го.
  Bobua написав:У квітні були на фронті -- а отримували як за березень (тил).

Бо бойові платять з затримкою. Там багато бюрократії по бойовим наказам і б.розпорядженням.

  Успіх написав:Ох і "паліво"

Паліво, долярчик, це твоя нездатність за рік зрозуміти, що ти військовослужбовець. І залишатись базарним дурачком.
Я ще тебе дуже жалію, читаючи твою дурь тут. Бо ти потрібний державі. Цінуй це.


Комусь давали розрахунк.аркуші (щомісячні)? На яких і справді все розписано. Коли, куди, скільки...
Bobua
 
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  #<1 ... 3289329032913292
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