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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3289329032913292
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 06:00

UK 🇬🇧 will send 4 Apache AH-64E Attack Helicopters to Ukraine 🇺🇦 that will be armed with Hellfire Missiles reports British Media

The AH-64E is the most modern version of the Apache Helicopter
https://mobile.twitter.com/ukraine_map/ ... 6948256775
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/u ... d-28955516
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 07:26

  Hotab написав:
  Bobua написав:Відколи це бюджетникам виплати місяць в місяць?

Ви не "бюджетник", а військовослужбовець.
Ще раз: вам платять за поточний місяць. Жирна крапка.
  Bobua написав:От я призваний у березні -- у березні виплат не було

Бо могли дати всім 4 березня, наприклад. А ви прийшли 5-го. Чи 26-го.
  Bobua написав:У квітні були на фронті -- а отримували як за березень (тил).

Бо бойові платять з затримкою. Там багато бюрократії по бойовим наказам і б.розпорядженням.

  Успіх написав:Ох і "паліво"

Паліво, долярчик, це твоя нездатність за рік зрозуміти, що ти військовослужбовець. І залишатись базарним дурачком.
Я ще тебе дуже жалію, читаючи твою дурь тут. Бо ти потрібний державі. Цінуй це.


Комусь давали розрахунк.аркуші (щомісячні)? На яких і справді все розписано. Коли, куди, скільки...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 08:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:Обстріляти місто Дніпро надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин.

Теперь ждём фото, как без головы лежат он и его родственники. :twisted:
В Запоріжжі аналогічний виподак був у жовтні, але той хто віддав наказ і виконав ще з головою
Востаннє редагувалось GALeon в Нед 15 січ, 2023 08:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:кто может ответить. почему стреляют именно кошмаря мирных людей? почему по их логике, орки не целятся - в центры принятия решений?

Я не психиатр, но могу предположить такое
1. Это был ответ за Макеевку, удобная мишень, многоэтажка, субботний вечер, все дома. Как 31.12 в том ПТУ тоже все "были дома" (в том смысле, что не на поле боя) и смотрели телек.
2. Много лет Раша пропаганда создавала из пуйла имидж непобедимого мачо, а из Украины врага. Соответственно непобедимый мачо должен демонстративно нанести ответ врагу, причем такой чтобы ужаснулся весь мир. На РФ все украинцы враги, и удар по жилому дому там воспринимается как маленькая победа. Если хотите эффект Крымнаш в миниатюре.
3. "Центры принятия решений" и другие мишени, по которым ещё не стреляли, это следующие этапы эскалации. Если ударить сразу по всему, не останется чем ещё можно пугать Запад и мирное население Украины.
4. Крыса загнана неудачами в угол и уже не остановится ни перед чем.

Для більшої ймовірності припущення треба мати якісь дані.

"Російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, збили українські сили протиповітряної оборони. Про це в розмові з Марком Фейгіним розповів радник Офісу президента Олексій Арестович."
https://glavred.net/ukraine/ona-upala-n ... 41304.html
https://t.me/info_zp/26247

Чутно лише один вибух
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 08:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если и после сегодняшнего факапа Арестовича не лишат официального статуса, даже я поверю, что кто-то очень влиятельный в Офисе президента до сих пор работает на Россию.
UPD: Сразу оговорюсь, никакого доступа к секретной информации у него нет. Все что он обычно несет Фейгину, он или придумывает сам (соображает он хорошо, фантазия у него будь здоров), или, как мы с вами, берет из интернета. Так что, его заявление, что российскую Х-22 в Днепре сбили на подъезд мы сами, это его основанное лишь на неумении сказать "я не знаю" предположение, которое он озвучил, ни на секунду не задумавшись о последствиях, и об ограничениях, которые на него накладывает статус советника в Офисе президента.
Кто хочет убедиться сам, 3:50 https://youtu.be/mo-Q-cXgiQA Я лично сам не сразу цитирующим его российским СМИ поверил.
UPD2: Официальный комментарий Командования воздушных сил
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/p ... Kowe5PWwjl

Плахонин
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 09:11

detroytred написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:кто может ответить. почему стреляют именно кошмаря мирных людей? почему по их логике, орки не целятся - в центры принятия решений?

Я не психиатр, но могу предположить такое
1. Это был ответ за Макеевку, удобная мишень, многоэтажка, субботний вечер, все дома. Как 31.12 в том ПТУ тоже все "были дома" (в том смысле, что не на поле боя) и смотрели телек.
2. Много лет Раша пропаганда создавала из пуйла имидж непобедимого мачо, а из Украины врага. Соответственно непобедимый мачо должен демонстративно нанести ответ врагу, причем такой чтобы ужаснулся весь мир. На РФ все украинцы враги, и удар по жилому дому там воспринимается как маленькая победа. Если хотите эффект Крымнаш в миниатюре.
3. "Центры принятия решений" и другие мишени, по которым ещё не стреляли, это следующие этапы эскалации. Если ударить сразу по всему, не останется чем ещё можно пугать Запад и мирное население Украины.
4. Крыса загнана неудачами в угол и уже не остановится ни перед чем.

Для більшої ймовірності припущення треба мати якісь дані.

"Російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, збили українські сили протиповітряної оборони. Про це в розмові з Марком Фейгіним розповів радник Офісу президента Олексій Арестович."
https://glavred.net/ukraine/ona-upala-n ... 41304.html
https://t.me/info_zp/26247

Чутно лише один вибух[/quote]


После взрыва ракеты слышен ещё слабый взрыв, это самоликвидировалась ракета пво, на самом деле Х-22 не перехватываются, они гиперзвуковые...и у Х-22 радиус отклонения 5 км...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 09:24

  edvardd написав:на самом деле Х-22 не перехватываются, они гиперзвуковые...и у Х-22 радиус отклонения 5 км...

Писали, що рф вже випустила по нам 210 таких ракет, з них жодної не було збито, тому що немає таких можливостей. Постає логічне питання: і шо? В усьому світі немає протидії цим ракетам? Чого чекаємо?
fler
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