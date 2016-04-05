beee написав:кто может ответить. почему стреляют именно кошмаря мирных людей? почему по их логике, орки не целятся - в центры принятия решений?
Я не психиатр, но могу предположить такое 1. Это был ответ за Макеевку, удобная мишень, многоэтажка, субботний вечер, все дома. Как 31.12 в том ПТУ тоже все "были дома" (в том смысле, что не на поле боя) и смотрели телек. 2. Много лет Раша пропаганда создавала из пуйла имидж непобедимого мачо, а из Украины врага. Соответственно непобедимый мачо должен демонстративно нанести ответ врагу, причем такой чтобы ужаснулся весь мир. На РФ все украинцы враги, и удар по жилому дому там воспринимается как маленькая победа. Если хотите эффект Крымнаш в миниатюре. 3. "Центры принятия решений" и другие мишени, по которым ещё не стреляли, это следующие этапы эскалации. Если ударить сразу по всему, не останется чем ещё можно пугать Запад и мирное население Украины. 4. Крыса загнана неудачами в угол и уже не остановится ни перед чем.
Для більшої ймовірності припущення треба мати якісь дані.
Если и после сегодняшнего факапа Арестовича не лишат официального статуса, даже я поверю, что кто-то очень влиятельный в Офисе президента до сих пор работает на Россию. UPD: Сразу оговорюсь, никакого доступа к секретной информации у него нет. Все что он обычно несет Фейгину, он или придумывает сам (соображает он хорошо, фантазия у него будь здоров), или, как мы с вами, берет из интернета. Так что, его заявление, что российскую Х-22 в Днепре сбили на подъезд мы сами, это его основанное лишь на неумении сказать "я не знаю" предположение, которое он озвучил, ни на секунду не задумавшись о последствиях, и об ограничениях, которые на него накладывает статус советника в Офисе президента. Кто хочет убедиться сам, 3:50 https://youtu.be/mo-Q-cXgiQA Я лично сам не сразу цитирующим его российским СМИ поверил. UPD2: Официальный комментарий Командования воздушных сил https://www.facebook.com/kpszsu/posts/p ... Kowe5PWwjl
beee написав:кто может ответить. почему стреляют именно кошмаря мирных людей? почему по их логике, орки не целятся - в центры принятия решений?
Я не психиатр, но могу предположить такое 1. Это был ответ за Макеевку, удобная мишень, многоэтажка, субботний вечер, все дома. Как 31.12 в том ПТУ тоже все "были дома" (в том смысле, что не на поле боя) и смотрели телек. 2. Много лет Раша пропаганда создавала из пуйла имидж непобедимого мачо, а из Украины врага. Соответственно непобедимый мачо должен демонстративно нанести ответ врагу, причем такой чтобы ужаснулся весь мир. На РФ все украинцы враги, и удар по жилому дому там воспринимается как маленькая победа. Если хотите эффект Крымнаш в миниатюре. 3. "Центры принятия решений" и другие мишени, по которым ещё не стреляли, это следующие этапы эскалации. Если ударить сразу по всему, не останется чем ещё можно пугать Запад и мирное население Украины. 4. Крыса загнана неудачами в угол и уже не остановится ни перед чем.
Для більшої ймовірності припущення треба мати якісь дані.