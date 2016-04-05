Додано: Нед 15 січ, 2023 08:37

Если и после сегодняшнего факапа Арестовича не лишат официального статуса, даже я поверю, что кто-то очень влиятельный в Офисе президента до сих пор работает на Россию.UPD: Сразу оговорюсь, никакого доступа к секретной информации у него нет. Все что он обычно несет Фейгину, он или придумывает сам (соображает он хорошо, фантазия у него будь здоров), или, как мы с вами, берет из интернета. Так что, его заявление, что российскую Х-22 в Днепре сбили на подъезд мы сами, это его основанное лишь на неумении сказать "я не знаю" предположение, которое он озвучил, ни на секунду не задумавшись о последствиях, и об ограничениях, которые на него накладывает статус советника в Офисе президента.Кто хочет убедиться сам, 3:50Я лично сам не сразу цитирующим его российским СМИ поверил.UPD2: Официальный комментарий Командования воздушных силПлахонин