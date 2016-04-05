Додано: Нед 15 січ, 2023 09:43

beee написав: Если и после сегодняшнего факапа Арестовича не лишат официального статуса, даже я поверю, что кто-то очень влиятельный в Офисе президента до сих пор работает на Россию.

UPD: Сразу оговорюсь, никакого доступа к секретной информации у него нет. Все что он обычно несет Фейгину, он или придумывает сам (соображает он хорошо, фантазия у него будь здоров), или, как мы с вами, берет из интернета. Так что, его заявление, что российскую Х-22 в Днепре сбили на подъезд мы сами, это его основанное лишь на неумении сказать "я не знаю" предположение, которое он озвучил, ни на секунду не задумавшись о последствиях, и об ограничениях, которые на него накладывает статус советника в Офисе президента.

Кто хочет убедиться сам, 3:50 https://youtu.be/mo-Q-cXgiQA Я лично сам не сразу цитирующим его российским СМИ поверил.

UPD2: Официальный комментарий Командования воздушных сил

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/p ... Kowe5PWwjl



Плахонин Если и после сегодняшнего факапа Арестовича не лишат официального статуса, даже я поверю, что кто-то очень влиятельный в Офисе президента до сих пор работает на Россию.UPD: Сразу оговорюсь, никакого доступа к секретной информации у него нет. Все что он обычно несет Фейгину, он или придумывает сам (соображает он хорошо, фантазия у него будь здоров), или, как мы с вами, берет из интернета. Так что, его заявление, что российскую Х-22 в Днепре сбили на подъезд мы сами, это его основанное лишь на неумении сказать "я не знаю" предположение, которое он озвучил, ни на секунду не задумавшись о последствиях, и об ограничениях, которые на него накладывает статус советника в Офисе президента.Кто хочет убедиться сам, 3:50Я лично сам не сразу цитирующим его российским СМИ поверил.UPD2: Официальный комментарий Командования воздушных силПлахонин

его дезинформировали местные, скорее всего вот отсюда:Варварский удар по ДнепруПавел Цысь - мой подписчик из Днепра был непосредственным свидетелем удара по многоэтажке сегодня. Все, что он пишет ниже, напоминает на удар русских варваров по Киеву 10 октября, когда сбитая ракета рухнула в парк напротив универа Шевеченко и на перекрестке Владимирской и бульвара Шевченко:В общем пришел я с разбора завалов того самого подъезда девятиэтажки в Днепре, и что могу сказать.Разрушения вы и сами все видите, тут добавить нечего - целый подъезд в хлам, много раненых, очень едкий дым шел все время пока я был там (это около двух часов сразу после прилета) - так что счет жертв наверняка будет идти на десятки.По звуку взрыва (а вернее двух взрывов с интервалом в 1-2 секунды) это скорее всего было сбитие ПВО русской ракеты, которая шла на Приднепровскую ТЭЦ - по прямой там около 1км, но кто когда у русских считался с "сопутствующим ущербом" (заодно и ватным пабликам будет повод позлорадствовать).