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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3290329132923293
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 09:43

  beee написав:Если и после сегодняшнего факапа Арестовича не лишат официального статуса, даже я поверю, что кто-то очень влиятельный в Офисе президента до сих пор работает на Россию.
UPD: Сразу оговорюсь, никакого доступа к секретной информации у него нет. Все что он обычно несет Фейгину, он или придумывает сам (соображает он хорошо, фантазия у него будь здоров), или, как мы с вами, берет из интернета. Так что, его заявление, что российскую Х-22 в Днепре сбили на подъезд мы сами, это его основанное лишь на неумении сказать "я не знаю" предположение, которое он озвучил, ни на секунду не задумавшись о последствиях, и об ограничениях, которые на него накладывает статус советника в Офисе президента.
Кто хочет убедиться сам, 3:50 https://youtu.be/mo-Q-cXgiQA Я лично сам не сразу цитирующим его российским СМИ поверил.
UPD2: Официальный комментарий Командования воздушных сил
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/p ... Kowe5PWwjl

Плахонин

его дезинформировали местные, скорее всего вот отсюда:
Варварский удар по Днепру

Павел Цысь - мой подписчик из Днепра был непосредственным свидетелем удара по многоэтажке сегодня. Все, что он пишет ниже, напоминает на удар русских варваров по Киеву 10 октября, когда сбитая ракета рухнула в парк напротив универа Шевеченко и на перекрестке Владимирской и бульвара Шевченко:

В общем пришел я с разбора завалов того самого подъезда девятиэтажки в Днепре, и что могу сказать.
Разрушения вы и сами все видите, тут добавить нечего - целый подъезд в хлам, много раненых, очень едкий дым шел все время пока я был там (это около двух часов сразу после прилета) - так что счет жертв наверняка будет идти на десятки.
По звуку взрыва (а вернее двух взрывов с интервалом в 1-2 секунды) это скорее всего было сбитие ПВО русской ракеты, которая шла на Приднепровскую ТЭЦ - по прямой там около 1км, но кто когда у русских считался с "сопутствующим ущербом" (заодно и ватным пабликам будет повод позлорадствовать).
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 10:19

  Starikan написав:Для Детройтреда и арестовича:
В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать тип ракет, которые россияне запустили 14 января, и одна из которых попала в жилой дом в Днепре.
Источник: командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук
Прямая речь: "14 января 2023 года из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря.
Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 час. 30 мин. 14 января 2023 года, попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы).
Радиолокационными средствами обнаружено приблизительное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 - нет.
В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна - не сбита средствами противовоздушной обороны".
Детали: Олещук добавил, что масса боевой части Х-22 - около 950 кг. Максимальная дальность – до 600 км.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/15/7384898/
Смерть роSSии и всем роSSиянам!!!

Для Старікана:
Під час масованого ракетного обстрілу України боєць ЗСУ збив одну з ракет окупантів пострілом із ПЗРК «Ігла».
призначений для знищення гвинтокрилів і винищувачів противників, які перебувають на низьких висотах.
https://shotam.info/voin-zsu-zbyv-raket ... hla-video/
Тип збитої ракети можете самі загуглити.

Не треба мене ставити в один ряд з Арестовичем. Те, що він, як ЛОМ, проголосив -- це величезна дурня, незалежно від вплинула наша ППО на ракету чи взагалі ніяк не реагувала. Він є ЛОМом...
І навіть припускати варіант, як подібно з влучанням у польській трактор, йому можна було тільки після офіційного оголошення владою.

Це ми можемо собі дозволити обговорення та припущення.
А він до того ж поставив владу, військових в незручне становище.
Бо за такий наклеп треба карати -- не спростуванням, а саме публічною критикою саме Арестовича офіційними особами.
І не рівня Філатова в соцмережі.

Ну а що ж там дійсно було ... -- все ж таки додаткові відповіді Арестовича та відповіді, реакція посадовців...
Кожен сам може лише здогадуватися.

Звичайно, що вся відповідальність та провина повністю на рашці. Навіть якщо б це була ракета ППО і менші наслідки влучання.
Саме рашка здійснює ракетні напади. Українські Сили повинні захищатися -- намаганням знищити ці ракети.

Зи.
«По Одещині ворожою стратегічною авіацією завдано удар ракетою повітряного базування «Х-22», випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району», - йдеться у повідомленні.
Про це повідомляється на Телеграм-каналі Одеської міськради з посиланням на пресслужбу оперативного командування «Південь», передає Укрінформ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/351 ... u-h22.html
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 15 січ, 2023 10:51, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 10:23

На складах німецького концерну Rheinmetall наразі є 110 списаних танків Leopard першої та другої моделей. Однак передати цю техніку компанія готова не раніше 2024 року.

В інтерв'ю виданню Bild am Sonntag голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер розказав, що в розпорядженні концерну є 22 танки Leopard 2 і 88 одиниць Leopard 1.

"Але ми не можемо привести ці танки в готовність без замовлення, бо витрати становлять кількасот мільйонів євро", – пояснив він.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 10:30

  yama написав:скажить в яку саме тец? для мерзотних москалів це не секрет
Уже ТГ каналы раструбили. Но мне интересно др. С какой точностью они попали в турбины. Кто то явно передал метку непосредственно с места. Уже второй раз замечаю что бьют по меткам. Ни какие там спутники, ни какие карты генштаба. Тупо кто то сливает метки. Не знаю, трудно ли технически вычислить таких сливальщиков, но так или иначе, по моему мнению, к соответствующим органам много вопросов.
  Игорь Алексеевич написав:pesikot
У меня осталась с выборов ручка и блокнот от партии регионов))
Пиши отделение НП перешлю))
НП в Маскву не отправляет.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 10:36

  otg написав:
  Игорь Алексеевич написав:pesikot
У меня осталась с выборов ручка и блокнот от партии регионов))
Пиши отделение НП перешлю))
НП в Маскву не отправляет.

Если у тебя есть доказательства, что я живу в Москве - давай их сюда
Иначе - ты трындабол
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 10:43

  prodigy написав:На складах німецького концерну Rheinmetall наразі є 110 списаних танків Leopard першої та другої моделей. Однак передати цю техніку компанія готова не раніше 2024 року.

В інтерв'ю виданню Bild am Sonntag голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер розказав, що в розпорядженні концерну є 22 танки Leopard 2 і 88 одиниць Leopard 1.

"Але ми не можемо привести ці танки в готовність без замовлення, бо витрати становлять кількасот мільйонів євро", – пояснив він.

Мучаюсь вопросом, почему не дают оружие. В глобальном плане, т.е. стратегическом
Может задумка измотать равномерно нас и орков?
Если уже есть график обучения на осень и конец года, планы на 2024 годы, то становится очевидным насколько планируется продолжение войны: не менее 5 лет.
Это нас такие, как полковник арестович, обрабатывают. Миссия у них такая: ведь для кого-то война это ещё и бизнес.
Для кого-то- торговля гуманитаркой, для кого-то: распределение зон блэкаута. Для большинства блогеров: миллионые просмотры ютюб и бабки на рекламе
Востаннє редагувалось beee в Нед 15 січ, 2023 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 10:46

  pesikot написав:
  otg написав:
  Игорь Алексеевич написав:pesikot
У меня осталась с выборов ручка и блокнот от партии регионов))
Пиши отделение НП перешлю))
НП в Маскву не отправляет.

Если у тебя есть доказательства, что я живу в Москве - давай их сюда
Иначе - ты трындабол

Ну що?)))
Відчуваєш, коли на особисту адресу пишуть пряму відверту брехню, яку перевірити легше нікуди.

Запропонуй перевірити брехня чи ні на 2 куо)))
Тобто відповісти за брехню грошима.
Тобто щоб навчити не брехати на особисту адресу, бо схотілося.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И про Арестовича

Ещё до войны я называл его трындаболом и самовлюбленным нарциссом, то мне говорили, что я порохобот

А сейчас, гляди-ка, многие начали прозревать
pesikot
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