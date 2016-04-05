​«Коротко о ситуации в стране...»



Речь идет об уничтожении человека как сущности не только биологической, но и духовной и интеллектуальной.



Речь идет о том, чтобы загнать и россиян, и всех русскоязычных в гетто, в котором человек будет жить и руководствоваться мыслями коллективного Путина и правилами кувалды Пригожина.



Это не просто борьба с будущим – это желание не дать людям становиться людьми и жить человеческой жизнью.



Это борьба с человеческим счастьем, как его принято понимать на нынешнем уровне цивилизации.



Это проект, который предлагает существование в племени, где все живут мыслями немолодого человека с очень посредственным образованием.



Основная задача этого коллективного фантома, который правит Россией, состоит в том, чтобы люди, которые будут демографической площадкой власти этого фантома, были настолько бедны интеллектуально, духовно и культурно, чтобы не замечать примитивизма, злобы, ненависти, ханжества, лицемерия, подлости, низости и ежесекундного вранья воров в законе, блатных, которые претендуют на мировое господство.



Путинская Россия борется за то, чтобы мир остановился и никуда не шел, ничего не искал, ни о чем не мечтал, ничего не открывал, просто стоял в углу на гречке, получал вовремя розги и покорно слушался.



В их прекрасном будущем все будут покорно выполнять отведенную им функцию демографического ресурса для построения новых дворцов для избранных людей, к которым будет применяться избирательное право, а все остальные будут жить как племя, лишенное права на человеческое существование и собственные мысли.



Вот за это и борется коллективный Путин. При этом все это прикрывается словами о растленности западной цивилизации, о ее бездуховности, о том, что давно пора всех этих извращенцев остановить.



Все это всего лишь очередная пьеса людей, которые хотят закрепить свою власть навечно и лишить всех других, которые не входят в их стаю, и их потомков возможности когда-либо жить человеческой жизнью.

Лариса Якубова

