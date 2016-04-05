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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3291329232933294
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 11:51

  fler написав:
  edvardd написав:на самом деле Х-22 не перехватываются, они гиперзвуковые...и у Х-22 радиус отклонения 5 км...

Писали, що рф вже випустила по нам 210 таких ракет, з них жодної не було збито, тому що немає таких можливостей. Постає логічне питання: і шо? В усьому світі немає протидії цим ракетам? Чого чекаємо?


Полет ракеты к цели на высоте 22,5 км с разгоном до 3,5 мах. Пикирование на цель с углом 56 градусов, двигатель работает до столкновения, разгон до 5 мах.
Теоретически С-300 может достать по высоте и может сбить на встречных курсах, но вероятность близка к нулю. С-300 не расчитана на перехват целей со скоростями более 2800 км/ч и догнать с задней полусферы не может.

Основной способ борьбы - уничтожение самолетов-носителей до рубежа пуска.
С головками ПСИ (по координатам) пуск КР возможен с максимальной дальности 600 км, не входя в зону поражения нашего ПВО. Таких головок выпускалось мало.

Большинство ракет имеют головки ПГ - по большим радиоконтрастным подвижным целям типа авианосцев. С этой головкой дальность пуска ограничена возможностью заквата цели на автосопровождение и не превышает 340-320 км на высотах самолета более 10 км. С уменьшением высоты насителя дальность захвата цели значительно уменьшается. При пуске по городу ракета не сможет выделить конкретную цель и пойдет в зону более яркой засветки, которой в городе будет плотная застройка высотных зданий. Но судя по дальности пуска по Днепру использовали ПСИ. ПГ могли использовать по мосту в Затоке.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:на самом деле Х-22 не перехватываются, они гиперзвуковые...и у Х-22 радиус отклонения 5 км
Незабаром Україна отримає 2 ЗРС NASAMS. Для них ракета Х-22 – теж складна ціль, так як вона більшу частину траєкторії летить на висоті 22,5 км та швидкості до 4,6М. Тобто на маршевій ділянці її збити з NASAMS неможливо. Але Х-22 при атаці починає зниження на відстані до 60 км та пікірує з кутом 30 град. У момент атаки її швидкість становить до 2-2,4 Мах, тобто є можливість її знищення на зустрічних курсах. У той же час РЛС NASAMS помітить Х-22 задовго до того, як вона потрапить у зону враження. Тобто, NASAMS може бути використаний для перехоплення Х-22, але лише на зустрічних курсах та не з дуже великою гарантією. До того ж ЗРС має бути поблизу об'єкту, який Х-22 атакують.
...ракети Х-22 та Х-32, якими рашисти били по Кременчуку та Сергіївці
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