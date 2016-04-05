Додано: Нед 15 січ, 2023 11:51

fler написав: edvardd написав: на самом деле Х-22 не перехватываются, они гиперзвуковые...и у Х-22 радиус отклонения 5 км... на самом деле Х-22 не перехватываются, они гиперзвуковые...и у Х-22 радиус отклонения 5 км...

Писали, що рф вже випустила по нам 210 таких ракет, з них жодної не було збито, тому що немає таких можливостей. Постає логічне питання: і шо? В усьому світі немає протидії цим ракетам? Чого чекаємо? Писали, що рф вже випустила по нам 210 таких ракет, з них жодної не було збито, тому що немає таких можливостей. Постає логічне питання: і шо? В усьому світі немає протидії цим ракетам? Чого чекаємо?

Полет ракеты к цели на высоте 22,5 км с разгоном до 3,5 мах. Пикирование на цель с углом 56 градусов, двигатель работает до столкновения, разгон до 5 мах.Теоретически С-300 может достать по высоте и может сбить на встречных курсах, но вероятность близка к нулю. С-300 не расчитана на перехват целей со скоростями более 2800 км/ч и догнать с задней полусферы не может.Основной способ борьбы - уничтожение самолетов-носителей до рубежа пуска.С головками ПСИ (по координатам) пуск КР возможен с максимальной дальности 600 км, не входя в зону поражения нашего ПВО. Таких головок выпускалось мало.Большинство ракет имеют головки ПГ - по большим радиоконтрастным подвижным целям типа авианосцев. С этой головкой дальность пуска ограничена возможностью заквата цели на автосопровождение и не превышает 340-320 км на высотах самолета более 10 км. С уменьшением высоты насителя дальность захвата цели значительно уменьшается. При пуске по городу ракета не сможет выделить конкретную цель и пойдет в зону более яркой засветки, которой в городе будет плотная застройка высотных зданий. Но судя по дальности пуска по Днепру использовали ПСИ. ПГ могли использовать по мосту в Затоке.